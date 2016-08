Kiinalainen nuori nainen tuo matkailijoita Pohjois-Karjalaan - "Koulutusmaine on myyntivaltti"

Kiinalainen Jessie Chen tuli Joensuuhun opiskelemaan sosiologian maisterin tutkintoa vuonna 2013. Opintojen jälkeen hän perusti juhlamekkoja myyvän liikkeen.



Nyt hän on perustanut Domi Travel -nimisen yrityksen, joka tuo kiinalaisia matkailijoita Pohjois-Karjalaan.



– Olemme valmistelleet tätä pari vuotta. Ensimmäinen ryhmä Guangzhousta meille tuli tänä kesänä. He olivat viikon Joensuussa, ja palaute oli myönteistä, Chen kertoo.



Matkailijat kävivät myös Helsingissä ja Tukholmassa. Guangzhou on yksi Kiinan neljästä suuresta kaupungista, ja sieltä on suora lento Helsinkiin. Chenin tavoitteena on tuoda matkailijoita Suomeen ympäri vuoden.



Matkailijoille järjestettiin paikallista elämäntapaa ja kulttuuria sisältänyt erikoisohjelma. Siksi museot, käsityöläiset ja ravintolat ovat kiinnostavia kohteita.



Myös golf kiinnosti matkailijoita. Sitä pelattiin Kontiolahdella ja Kerimäellä. Eksoottisin matkailijoille tarjottu aktiviteetti oli sisärata-ammunta.



– Ammunta on kiinalaisille harvinainen harrastus.



Pohjois-Karjala on aasialaisesta näkökulmasta kiinnostava matkakohde, mutta täysin valmis turistirynnäkköön se ei silti ole. Kehittämistä olisi erityisesti palvelutarjonnassa. Myös markkinointia voisi kehittää, vaikka Kiinassa Suomi on jo suhteellisen hyvin tunnettu kohde.



– Erityisesti Lappia mainostetaan siellä paljon, Jessie Chen sanoo.



Itä-Suomi sen sijaan on jäänyt tuntemattomammaksi, vaikka silläkin on paljon vahvuuksia, kuten kulttuuri, luonto ja puhdas ilma. Myös pohjoisen talvi ja revontulet kiinnostavat.



Suomalainen koulutusmaine on myyntivaltti, jota Chen haluaisi käyttää kesäleirien järjestämiseksi opiskelijoille.



– Kiinassa panostetaan paljon lapsiin. Monet lähettävät lapsiaan leireille Australiaan ja Yhdysvaltoihin, joten miksi ei Suomeen, jossa on laadukas koulutus.



Suurten ryhmien tuominen Joensuun kaltaiseen kaupunkiin on helppoa, koska tilaa löytyy lähes aina, ja kaikki tarvittava on lähellä. Paikallisessa matkailussa olisi silti paljon kehitettävää. Osa pohjoiskarjalaisista kohteista on liian pieniä kiinalaisia ajatellen. Myös ohjelmatarjonta voisi olla laajempaa.