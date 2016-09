Ilomantsilainen metsästäjä pääroolissa Ylen uutuusohjelmassa

Yle TV1:ssä alkaa lokakuussa uutuussarja Eränkävijät, joka seuraa neljän intohimoisen eränkävijän tarinaa metsästyksen ja kalastuksen parissa. Yksi ohjelman neljästä päähenkilöstä on ilomantsilainen Ari Turunen.

- Ari Turunen on suurpetomies, joka yhdessä veljensä Tuomon kanssa jahtaa ilvestä, sutta ja muita metsän petoja. Saaliseläinten ehdoton ykkönen on kuitenkin metsän valtias, karhu. Veljeksillä on tilillään 17 kaadettua mesikämmentä eikä tilastoihin haluta tahraa tänäkään vuonna, Yle esittelee ilomantsilaisen tiedotteessaan.

- Ari, Tuomo ja heidän jahtiporukkansa Team Karhukopla suhtautuu karhujahtiin suurella intohimolla ja kunnioituksella. Ylvästä eläintä ei missään nimessä tapeta huvin vuoksi, vaan jahdilla pyritään pitämään liian suuri petokanta kurissa, esittely jatkuu.

Eränkävijät vie päähenkilöitään muun muassa Kolille.

Ohjelma esitetään 2. lokakuuta alkaen sunnuntaisin kello 18.15.