Turpeesta jää tänä vuonna nostamatta noin 40 prosenttia

Vapo jää turpeennostotavoitteistaan tänä kesänä selvästi koko maassa. Pohjois-Karjalassa turvekauden avaus toukokuussa oli erittäin lupaava, mutta heinäkuusta lähtien säät eivät ole suosineet ollenkaan turpeennostoa.

Sateet ja kuivatukseen nähden turhan alhaiset lämpötilat ovat vieneet pohjan tuotannolta.

– Heinäkuun alusta lähtien tuotanto on ollut melkein plus miinus nolla -tasolla. Paikoitellen on saatu jotain kasaan, mutta yleisesti ottaen heikkoa on ollut, kuvaa tilannetta Vapo Idän asiakasalueen johtaja Markku Pullinen.

Syyskesä menee hänen mukaansa turvesoilla jo lopputöiden teossa ja ensi vuoteen valmistautuessa.

Maakunnassa oli nostotavoitteeksi asetettu yhteensä 0,5 miljoonaa kuutiota, josta 0,4 miljoonaa kuutiota on jyrsinpolttoturvetta. Pullinen kertoo, että kiitos alkukesän, maakunnassa ylletään noin 60 prosenttiin nostotavoitteesta.

– Onneksi meillä on varastossa tavaraa niin, etteivät asiakkaat jää ilman polttoainetta.

Pohjois-Karjalassa varastossa on noin 0,7 miljoonaa kuutiota turvetta. Kasvaneen varastomäärän vuoksi tuotantotavoitetta oli leikattu täksi vuodeksi maakunnassa lähes kolmanneksella. Vapo siirtää turvetta varastoista eri alueiden tarpeiden mukaisesti.

Koko maan tasolla Vapon turvetuotannon määrä on vaihdellut viime vuosina säistä riippuen selvästi alle 10 miljoonasta noin 20 miljoonaan kuutioon. Energiaturpeen myynti on puolittunut Suomessa viiden viime vuoden aikana.