Satumetsässä etsitään Minioneja ja jahdataan banaaneja

Koko perheen ulkoilutapahtuma Satumetsä järjestetään tänä vuonna 28. kerran Joensuussa sunnuntaina 11. syyskuuta kello 10-14 Lykynlammen ulkoilualueen maastossa. Teemana saturasteilla on tänä vuonna Minionit ja Banaanijahti.

Lapset kiertävät perheineen noin kahden kilometrin metsäreitin saturastilta toiselle. Saturastit toteuttavat Karelia-ammattikorkeakoulun terveysalan opiskelijat.

Paikalla on paljon eri aloja esittäytymässä ja lisäksi Kaverikoirat ovat halattavana kello 12-14.

Nuotioasemalla on sisäänpääsymaksuun sisältyvä mehu- ja keksitarjoilu niin lapsille kuin aikuisillekin. Hiihtomajan kahvio on avoinna ja nuotioasemalta on myös ostettavana kahviotuotteita sekä makkaraa. Nuotioasemalla on mahdollisuus myös omien makkaroiden paistamiseen.

Tapahtumaan on maksuton linja-autokuljetus Joensuusta keskikaupungilta, Siltakadun matkailupysäkiltä klo 10 ja 11. Paluukuljetukset ovat kello 13 ja 14.