Mikä tekee yrittäjän? Kokemus, koulutus vai persoona?

Nuorten kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan on korkeampi kuin koskaan. Silti nuorten perustaminen yritysten määrä on pysynyt viime vuoden entisellään.

Tuhannen taalan kysymys onkin, miksi kiinnostus ei konkretisoidu yrityksiksi. Yhtä syytä tähän tuskin löytyy, mutta monia selityksiä.

Merkonomiksi kouluttautunut Ilkka Koski, 30, on toiminut valokuvausalan yrittäjänä vuoden. Koski (kuvassa) pyörittää Foto Nerds -nimistä liikettä Joensuun torin kupeessa.

Nuoren yrittäjän mielestä alan kokemus on ainakin hänen kohdallaan ollut koulutusta tärkeämpi juttu tiellä yrittäjyyteen.

– Minulla on kymmenen vuoden kokemus alalta. Koulut eivät valmista yrittäjiä, ennemmin kokemus ja eniten siihen vaikuttaa luonne.

Moni ammattilainen on elämänsä palkkatyöntekijänä. Yrittäjän täytyy olla valmis uhrautumaan, tekemään töitä aamusta iltaan joka päivä.

Kyseessä on kokonaisuus ja pelissä on maine, toteaa Koski, jonka yrityksen ensimmäinen vuosi on sisältänyt sekä hyviä että huonoja päiviä.

– Kun olet yksin, joudut joskus tekemään ratkaisuja, joita et haluaisi tehdä. Perjantaina myymälä oli kiinni, koska en saanut tuuraajaa ja olin Helsingissä kuvaamassa.

