Lieksan kansalaisopistosta varattu jo yli tuhat opiskelupaikkaa

Ilmoittautuminen Lieksan kansalaisopiston ryhmiin alkoi varsin vilkkaana. Sunnuntain alkuiltaan mennessä varattiin 1 066 opiskelijapaikkaa.

Suurin suosio oli sirkuskoulun ryhmissä, joista kuusi yhdeksästä ryhmästä täyttyi jo viikonlopun aikana. Naperosirkukseen perustettiin yksi lisäryhmä, joka sekin on täynnä. Opiskelupaikan sai yli 80 sirkuskoululaista.

Sunnuntaina täysiä ryhmiä on yhdeksän ja neljässä ryhmässä on vain muutama opiskelupaikka vapaana. Sirkuskoulun lisäksi näiden joukkoon kuuluu kädentaitojen ryhmiä, joten osassa niissä on kysyntä hieman lisääntynyt.

Opiskelumääriltään suurimpia ryhmiä ovat lavis (39 opiskelijaa), zumba (39+27 opiskelijaa) ja kiinteytysjumppa 33 opiskelijaa. Näissä ryhmissä on vielä vapaitakin paikkoja.

Ilmoittautuneiden määrä vastaavana ajankohtana oli sata pienempi kuin viime syksynä. Viime syksyyn verrattuna ilmoittautuneita on tässä vaiheessa jonkin verran vähemmän kielissä, tietotekniikassa ja liikuntaryhmissä. Vähäisin ilmoittautuneiden määrä on tällä hetkellä musiikkiryhmissä.

Ilmoittautuminen ryhmiin jatkuu edelleen sähköisesti osoitteessa www.opistopalvelut.fi/lieksa.

Lieksan kansalaisopiston syksyn tarjonnassa on 148 kurssia ja 3 200 opetustuntia. Syksyn opetus alkaa ensi maanantaina.