Krista Mikkonen: Waltti sekoitti joukkoliikenteen

Kesällä täysimääräisesti käyttöön tullut Waltti-liikenne on sekoittanut joukkoliikenteen täysin, toteaa kansanedustaja Krista Mikkonen (vihr.) tiedotteessaan. Hän jätti tänään maanantaina kirjallisen kysymyksen aiheesta.

- Monet bussien käyttäjät eivät enää löydä tietoa aikatauluista ja vuoroista. Lippujärjestelmä on sekava, ja ihmiset eivät tiedä, mikä lippu käy milläkin vuorolla ja millä kortilla matkan voi maksaa. Erityisesti ammattiin opiskelevien ja lukiolaisten liikkumiseen tämä on aiheuttanut paljon ongelmia, summaa Mikkonen.

Mikkonsen mukaan pelkona on, että joukkoliikenteen käyttäjät eivät löydä varsinkaan kaupunkikeskusten sisäisen liikenteen ulkopuolella toimivaa, ELY-keskusten tukemaa Waltti-liikennettä, ja tämän jälkeen perustellaan vuorojen lakkauttamista vähäisillä käyttäjämäärillä. Huoli joukkoliikenteen tulevaisuudesta on suuri.

- Hallitus on luvannut, että liikennekaaren myötä joukkoliikenteen lippujärjestelmät ovat tulevaisuudessa yhteentoimivia. Ideana on, että asiakas voi ostaa matkat samasta paikasta ja yhdistää eri toimijoiden lippuja, riippumatta siitä kuka palvelut järjestää. Waltti-järjestelmän käyttöönotto on vienyt juuri päinvastaiseen suuntaan, huomauttaa Mikkonen.