Tupakkalaki suisti rajanylittäjien määrän laskuun Niiralassa

Suomalaisten rajanylittäjien määrä on laskussa Niiralan rajanylityspaikalla.

Keskeisimpänä syynä on Pohjois-Karjalan rajavartioston mukaan 15. elokuuta voimaan astunut tupakkalain muutos, jonka myötä tupakkatuotteiden tuonnille ETA-maiden ulkopuolelta tuli 24 tunnin aikaraja.

Niiralan rajanylityspaikalla rajatarkastuksia suoritettiin elokuussa yhteensä 139 857, missä on laskua heinäkuusta (153 569) noin yhdeksän prosenttia ja viime vuoden 2015 elokuuhun verrattuna (146 900) noin viisi prosenttia.

Suomalaisten rajanylittäjien osuus noin 63 prosenttiin (88 135), kun taas venäläisten rajanylittäjien osuus kasvoi noin 36 prosenttiin (50 276). Muiden maiden kansalaisuuksia oli noin yksi prosentti (1 446) kokonaisliikenteestä.

Vuoden 2015 elokuussa suomalaisten osuus oli noin 66 prosenttia (96 636) ja venäläisten noin 33 prosenttia (48 659).

Vuoden alusta rajanylitysliikenne Niiralan rajanylityspaikalla on ollut lähes 2015 tasolla. Rajanylittäjiä on ollut yhteensä 1 031 738, mikä on noin 17 600 ylittäjää vähemmän kuin viime vuoden tammi-elokuussa.

- Ennakoitavissa on, että tupakkalain seurauksena suomalaisten rajanylitysten määrä vähenee entisestään loppuvuodesta, Pohjois-Karjalan rajavartiosto arvioi.