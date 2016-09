"Kel Jopo on, se Jopon kätkeköön" - alle puolet saa varastetun pyörän takaisin

Pyörävarkaat ovat saivat kuluneena kesänä hieman edelliskesää laihemman saaliin.

Toukokuun alusta elokuun alkuun pyörän katoamista koskevia rikosilmoituksia tehtiin koko maassa tänä vuonna noin 400 vähemmän kuin samana ajankohtana viime vuonna. Joensuussa touko–elokuun aikana tehtiin viime vuonna 251 rikosilmoitusta pyörävarkaudesta, kun tänä vuonna samalla aikavälillä määrä on 148.

Yhtä selvää syytä varkauksien vähenemiseen ei ole.

– Olisivatko ihmiset sitten valveutuneempia, komisario Kimmo Wetterstrand Joensuun poliisiasemalta arvelee.

Kaiken kaikkiaan pyörävarkauksien määrä on ollut viime vuodet kasvussa. Finanssialan keskusliiton mukaan vakuutusyhtiöt maksoivat viime vuonna korvauksia noin 18 400 varastetusta pyörästä, kun vuonna 2014 luku oli noin 17 200.

Koko maassa poliisille tehtiin viime vuonna noin 22 800 rikosilmoitusta pyörävarkauksista. Pohjois-Karjalassa poliisi sai 531 pyörävarkautta koskevaa ilmoitusta, joista 484 tehtiin Joensuussa. Joensuun suhteellisen korkea pyörävarkausmäärä johtuu Wetterstrandin mukaan siitä, että opiskelijakaupungissa pyörien kysyntä on kovaa.

Komisarion mukaan yksi varastettujen pyörien yhdistävä tekijä on merkki.

– Kel Jopo on, se Jopon kätkeköön, Wetterstrand sanoo.

Jopon kysyntä pitkäkyntisten keskuudessa johtuu sen hyvästä jälleenmyyntiarvosta. Myös pyörän lukitseminen vaikuttaa selvästi siihen, kuinka helposti se lähtee varkaan matkaan.

— Varminta on kiinnittää pyörä kaarilukolla, eli niin sanotulla U-lukolla, kaiteeseen tai muuhun kiinteään paikkaan. Esimerkiksi viime keväänä huolettomasti lukittuja pyöriä nostettiin Joensuussa kerrostalojen parkkipaikoilta pakettiauton kyytiin.

Osa pyörävarkaista on puoliammattilaisia, joille varastelu on rikollista liiketoimintaa. Osa varkauksista taas on yksittäisiä baari-illan jälkeisiä päähänpistoja. Wetterstrandin mukaan alle puolet rikosilmoituksen tehneistä saa pyöränsä takaisin.