Yliopistolle 2,8 miljoonaa euroa vaihto-ohjelmaan

Euroopan unioni on myöntänyt yli 2,8 miljoonan euron jatkorahoituksen kliinisen kielitieteen maisterikoululle European Master in Clinical Linguistics+. Viisivuotinen rahoitus myönnettiin Itä-Suomen yliopiston sekä Groningenin ja Potsdamin yliopistojen yhteiselle konsortiolle. EMCL+ on Erasmus Mundus -yhteistutkinto-ohjelma, jonka opiskelijat saavat maisteritutkintonsa yhteistutkintona koko konsortiolta.

Itä-Suomen yliopistossa maisterikoulusta vastaa yleisen kielitieteen oppiaine. Tärkeä yhteistyökumppani opetuksen järjestämisessä on Kuopion yliopistollisen sairaalan kuvantamiskeskuksen kliinisen neurofysiologian yksikkö. Erasmus Mundus -ohjelmilla houkutellaan lahjakkaita opiskelijoita EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta. Heille myönnetään stipendi, joka kattaa matkakulut, elinkustannukset ja lukukausimaksut.

Kliinisen kielitieteen maisteriohjelmaa on järjestetty 2000-luvun alusta saakka. Vuonna 2005 se valittiin ensimmäisenä suomalaisena yhteistutkinto-ohjelmana Erasmus Mundus -maisterikoulujen joukkoon. Rahoitus uusittiin toista kautta varten vuonna 2010. EMCL on ainoa kliinisen kielitieteen EU-ohjelma.

– Maisterikouluun on tullut alusta alkaen noin kymmenkertainen määrä hakemuksia aloituspaikkoihin nähden. Opiskelijoiden taso on ollut korkea, ja heidän osallistumisena samoille kursseille on usein innostanut paikallisiakin opiskelijoita aktiivisempaan ja itsenäisempään työhön, sanoo ohjelman koordinaattori, professori Stefan Werner.