Tuulastajille oma vesi Peurajärvelle Nurmekseen

Metsähallitus on muuttanut Nurmeksen Peurajärven virkistysalueen kalastuskäytäntöjä. Urtti-Valkeisesta saa pyytää avoveden aikana vain tuulastamalla, jousella ja harppuunalla. Jäiden tultua myös pilkkiminen on sallittua.

– Urtti-Valkeinen on erittäin kirkasvetinen, joten se sopii tuulastukseen hyvin, Metsähallituksen eräsuunnittelija Eero Hartikainen sanoo.

Kuuden hehtaarin vesi on reilut puoli kilometriä pitkä ja varsin suojainen, joten senkin vuoksi se on hyvä tuulastuspaikka. Järvessä on yli 10 metriä syviä kohtia, mutta sen rannat ovat kohtalaisen matalat.

Metsähallitus istuttaa Urtti-Valkeiseen syksyllä kolme kertaa kirjolohta noin 50 kiloa kerrallaan. Lisäksi siinä on istutettua siikaa ja luontaisina kalakantoina haukea ja ahventa.

– Istutettavat kirjolohet ovat keskimäärin reilun kilon painoisia ja suurimmat vonkaleet kaksikiloisia. Kesän vanhoja siian poikasia istutetaan joka toinen vuosi, Hartikainen kertoo.

Suomalaiset ovat tuulastaneet satoja vuosia ja aina viime vuosisadalle palavien pilkkeiden valossa. Pilkkeet vaihtuivat valopetrolilla toimiviin lamppuihin, ja valoviritykset laajenivat autojen akkuihin ja valaisimiin.

– Nyt käytetään muun muassa otsalamppuja, Hartikainen lisää. Hän itse harrasti aikoinaan tuulastusta kotiseudullaan Pohjois-Savossa, ja saalista tuli.

Järven pohjassa valossa havaittua kalaa tavoiteltiin alkuun keihäillä, jotka vaihtuivat monipiikkisiin atraimiin.

Urtti-Valkeiselle on myynnissä kolmen tunnin, vuorokauden ja viikon lupia. Niiden hinnat ovat 10, 15 ja 75 euroa. Tunnin luvalla saa ottaa yhden, vuorokauden luvalla kolme ja viikon luvalla kaksi kirjolohta vuorokautta kohti. Lisäksi pyynti edellyttää lain mukaisen kalastuksenhoitomaksun suorittamista.

Tuulastajille on vuokrattavana Peurajärvellä veneitä, mutta sen siirtoon Urtti-Valkeiselle tarvitaan peräkärry.

Kalastaja voi käyttää myös omaa venettään.

Lue lisää keskiviikon Karjalaisesta.