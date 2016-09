Elli rakennuttaa asuntoja ennätystahtia - asuntojen koko pienenee

Opiskelija-asunnot Joensuun Ellille lähivuodet ovat työteliäät: Elli ei ole toimitusjohtaja Jarmo Ojalaisen mukaan rakentanut koskaan yhtä paljon kuin lähivuosina.

Vertailukohtia saa hakea 35 vuoden takaa, 1980–1990-luvun taitteesta. Silloinkin rakennettiin paljon, mutta ”vain” 1–2 kohdetta vuodessa. Nyt yli sadan asunnon kohteita rakennetaan yhtä aikaa useampia. Länsikadulle valmistuu keväällä 66 asuntoa. Niinivaaran Suvikujalla rakentaminen alkaa syyskuussa. Suvikujan 157 opiskelija-asuntoa valmistuvat syksyllä 2017.

Aivan oma lukunsa on Penttilänkulman 117 opiskelija-asunnon 14 kerroksen puukerrostalo. Rakentamaan pitäisi päästä alkuvuodesta ja valmista tulisi syksyyn 2018.

Suunnittelu ja haastattelut Penttilänkulman toteuttajasta ovat käynnissä. Loppusuoralle valitaan viidestä kilpailumenettelyyn ilmoittautuneesta kolme, joista valinta tehdään loppuvuodesta, Ojalainen kertoo.

Rakentamisen määrä pakottaa priorisoimaan uudisrakentamista, mutta Nuottaniementiellä alkaa tammikuussa peruskorjaus. Penttilän palaneen talon remontti puolestaan valmistuu loppuvuodesta.

Vireillä olevat hankkeet riittävät urakassa vasta aluksi. Tontteja kaupungilla olisi valmiina ydinkeskustan ulkokehällä, mutta opiskelija-asumisessa tähytään keskustaan.

Keskeneräisiä kaavahankkeita on Koulukadulla ylioppilastalon nurkalla, Tulliportinkadun kampuksella ja aseman kulmalla. Niistä toivottavin rakennuskohde Ellin näkökulmasta olisi Tulliportinkatu, joka on sekä kampuksen että keskustan palveluiden äärellä.

Opiskelija-asunnot ovat aiempaa pienempiä. Suunnittelupöydillä on alle 25 neliön miniyksiöitä, kun vielä muutama vuosi sitten rakennettu yksiö oli yli 30 neliötä. Kaksio puolestaan on noin 40 neliötä: neliöistä on pudonnut toistakymmentä.

Ojalaisen mukaan kaikista asunnoista tulee muuntojoustavia. Muuntojoustavuus tarkoittaa sitä, että opiskelija-asunnoista voidaan tulevaisuudessa tarpeiden mahdollisesti muuttuessa tehdä esimerkiksi senioriasuntoja tai muuttaa niitä yhdistämällä isommiksi perheasunnoiksi.

Lue lisää Joensuun rakennussuunnitelmista keskiviikon Karjalaisesta.

Rakentaminen nousee Joensuussa huippulukemiin