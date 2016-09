Pielisraitti: Porokylän leipomo luovuttaa leivän presidenttiparille

Porokylän Leipomon toimitusjohtajalla Timo Väänäsellä on ensi tiistaina kunniatehtävä, kun hän ojentaa presidentti Sauli Niinistölle ja hänen puolisolleen Jenni Haukiolle käsinleivotun Porokylän Leipomon Tuliaisleivän Presidentinlinnassa, kertoo Pielisraitti.

Leivän luovuttaminen liittyy ensi viikolla vietettävään leipäviikkoon. Tänä vuonna on pohjoiskarjalaisten leipojien vuoro esittäytyä tuotteillaan. Väänänen on Pohjois-Karjalan Leipomoyrittäjät ry:n puheenjohtaja.

- Onhan se etuoikeus ja hienoa esitellä presidenttiparille itäsuomalaista leipäkulttuuria, hän hehkuttaa.

Väänänen vie yhdessä Leipätiedotus ry:n toiminnanjohtajan Kaisa Mensosen kanssa presidenttiparille leipä- ja herkkukorin, johon on koottu pohjoiskarjalaisilta leipomoyrittäjiltä viemisiksi leipien lisäksi myös muita herkkuja.

Hauska yksityiskohta vietävässä Tuliaisleivässä on ruisleipäpussin kyljessä on Tommy Tabermannin leipäaiheinen runo. Jenni Haukio on itsekin runoilija.

Väänänen ei kuitenkaan aio lausua runoa leipää luovuttaessaan.

- Ääni värisee jännityksestä muutenkin, hän naurahtaa Pielisraitille.