Ilomantsin sotakohteita ei ehdi kiertää yhdessä päivässä

Niin kuin jo hyvin tiedetään, Ilomantsi on Suomessa ainoa paikkakunta, jonka alueella on sekä talvi- että jatkosodan aikaisia suurten taisteluiden tantereita. Lisäksi eri puolilla pitäjää on kaikkiaan yli 30 sotahistoriallista muistomerkkiä.

– Kaikkia ei yhdessä päivässä ehdi millään katsoa. Enimmäkseen käydään joko Möhkön suunnassa tai Hattuvaarassa ja tehdään kierros kirkonkylällä, sotakamreeri Rauno Suhonen kertoo.

Suhonen teki kesän aikana lukuisia opastusreissuja Ilomantsin autenttisille taistelupaikoille.

Hänen ja monen muunkin paikallisen oppaan mielestä jo pääkohteiden eli Möhkön ja Hattuvaaran suuntien tarkastelua auttaisi, jos kylien välillä lähes suorana kulkevan Seitenkirveen tien pystyisi liikennöimään linja-autolla.

– Näin saataisiin Ilomantsiin lajissaan ainutlaatuinen sotahistoriallinen rengastie, jonka kiertämällä tulisivat kaikki kohteet helposti tavoitettaviksi. Nyt esimerkiksi Utrion merkittävä alue jää yleensä näkemättä.

Öykkösenvaaran taistelualueella olivat monet retkeläisistä olleet talkoilemassakin.

– Alue on nyt laitettu hyvään kuntoon. Tämä on oman maakunnan historiaa, joka kaikkien pohjoiskarjalaisten tulisi tietää, perinnekillan puheenjohtaja Antti Eteläpää sanoo.

Maanpuolustusaktiivi ja urheilumies toimii joensuulaisen Louhiojan alakoulun rehtorina.

– Olen tähdentänyt oppilaillekin, että turha meidän on lähteä luokkaretkille maailman ääriin, kun meillä on tällainen kohde äärellään.

