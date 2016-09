Etelä-Suomen valtion maiden ja vesien tulevaisuuden suunnittelu käynnistyy Kolilla

Metsähallitus etsii luonnonvarasuunnittelussa yhdessä sidosryhmien kanssa uusia innovatiivisia tapoja hyödyntää kestävästi valtion maa- ja vesialueita Etelä-Suomessa. Itä-Suomen yhteistyöryhmä aloittaa työskentelyn Kolilla torstaina.

Metsähallituksen hoidossa on 1/6 Etelä-Suomen pinta-alasta, yhteensä yli kolme miljoonaa hehtaaria, joista maa-alueita on miljoona hehtaaria ja vesialueita kaksi miljoonaa hehtaaria.

Nyt käynnistyvässä luonnonvarasuunnittelussa sovitetaan yhteen näihin alueisiin kohdistuvia erilaisia käyttötarpeita ja -toiveita. Suunnittelussa etsitään myös uusia mahdollisuuksia alueiden kestävässä hyödyntämisessä.

Luonnonvarasuunnittelu on osallistavaa. Suunnittelualue on jaettu kolmeen osaan: Itä- ja Länsi-Suomeen sekä Meri-rannikkoalueeseen. Kullekin alueelle on koottu alueen merkittävistä toimijoista yhteistyöryhmä, joka osallistuu aktiivisesti suunnitteluun ja ideointiin.

Itä-Suomen yhteistyöryhmän työskentelyyn osallistuu noin 20 edustajaa viranomais-, yrittäjä- ja järjestöorganisaatioista. Yhteistyöryhmän puheenjohtajana toimii dekaani Harri Siiskonen Itä-Suomen yliopistosta.

Ryhmä kokoontuu kevääseen mennessä neljä kertaa. Metsähallitus käy tapaamassa myös muita sidosryhmiä ja osallistuu eri tilaisuuksiin. Kansalaiset voivat osallistua talven aikana suunnitteluun antamalla palautetta netin kautta.

Suunnitteluprosessin lopputuloksena valmistuu Etelä-Suomen luonnonvarasuunnitelma. Se ohjaa Etelä-Suomen valtion maiden ja vesien kestävää käyttöä seuraavan viiden vuoden ajan 2017-2022.

Lähde: Metsähallitus