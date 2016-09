Kontiorantaan satoja vapaa-ajan asuntoja

Kontiorannan vapaa-ajan alueen suunnitelmat alkavat täsmentyä. Alueen kaavaluonnoksessa on varattu runsaasti tilaa loma-asumiseen. Loma-asuntoja voidaan rakentaa alueelle vähintään 250, mikä tarkoittaa 350–450 loma-asumisen huoneistoa.

Kylpylähotelli-rakennuksessa on varauduttu enintään 200 hotellihuoneeseen. Neliöitä kylpylähotellille on varattu kaikkiaan 25 000, eli kyseessä on varsin mittava hanke.

Vapaa-ajan alueen rantaan on suunniteltu kansalaispuistoa, johon tulisi esimerkiksi iso grillialue.

Saunamaailma on ideoitu omaksi "saarekseen" uuden satama-alueen läheisyyteen. Uusi venesatama on Ristilahdessa alueen eteläpäässä.

Suojeltavia rakennuksia ovat varuskunnan sairaala, esikuntarakennus, varusmiessauna Lautsa ja Takkusen talo. Uimahalli ja muutamia varastorakennuksia puretaan. Uimahallin paikalla on paikoitusalueen varaus.

Kaavoitusjohtaja Matti Moisala kertoo, että vanha ja uusi rakennuskanta ovat alueella rinta rinnan.

Kontiolahden ympäristölautakunta käsittelee kaavaluonnosta keskiviikkona. Seuraavaksi luonnos on julkisesti nähtävillä. Kunnanvaltuuston käsittelyyn se päätyy vuoden lopussa tai ensi vuoden alussa.

