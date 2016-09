Metsämiesten säätiö on myöntänyt Pielisen museolle 5 000 euron apurahan, joka on käytetty museon savottarannassa sijaitsevan Talviaisjoen Salpion metsäkämpän katon kunnostamiseen. Säätiö on tukenut muson korjaustöitä myös aiemmin mittavin avustuksin.

Osin vuotamaan päässyt kolmiorimahuopakatto korjattiin kesä-heinäkuun vaihteessa. Samalla uusittiin rakennuksen peltinen savupiippu. Ulkomuseo on peruskorjattu hiljattain, mutta rakennusten kattojen korjaamista jatketaan vuosittain. Lähivuosina museon suunnitelmissa on mittava päärakennuksen peruskorjaaminen ja sen perusnäyttelyn uudistaminen.