Syötävä Kirsikkakuja istutettiin - satoa muutaman vuoden päästä

Joensuun ensimmäinen syötävä puisto istutettiin keskiviikkoaamuna Penttilänrantaan Varvikkopuistoon.

Kujan muotoon istutettiin 24 yritysten ostamaa kirsikkapuuta. Puiden sato on tarkoitettu yleiseen käyttöön kaupunkilaisille.

Puiden istuttamisen taustalla on Ilmastotori-hanke. Puiden istuttaminen on samalla ilmastoteko, sillä ne toimivat hiilinieluina. Jatkossa on tarkoitus tehdä syötäviä puistoja muuallekin, hankekoordinaattori Ulla-Riitta Pölönen valottaa suunnitelmia.

Nyt istutetut puut olivat 3–5-vuotiaita. Kaupunki hoiti puiden istutuksen sekä jatkossa niiden hoidon.

– Satoa puut tekevät muutaman vuoden päästä. Ehkä yksittäisiä marjoja voi tulla sitä ennen, arveli puutarhuri Petteri Uusoksa.

Kirsikka valikoitui syötävän puiston lajikkeeksi useista syistä. Keväällä kirsikan kukinta-aika on lyhyt mutta sitäkin kauniimpi. Esimerkiksi Japanissa vanhojen kirsikkapuiden kukinta-aika on varsinainen nähtävyys.

Lisäksi kirsikka on helppohoitoinen, sillä marjojen kerääminen ei juuri työllistä.

– Jos olisi istutettu omenapuita ja sato olisi sellainen kuin tänä vuonna, kaikki hedelmät tilsaantuisivat maahan, Uusoksa vertasi.

Kirsikka on myös melko vähän käytetty, joten sitä on Uusoksan mielestä hyvä kokeilla.

Syötäviä puistoja ei Joensuussa ole vielä muualla, mutta niitä on useita vuosia sitten kokeiltu Hukanhaudalla lasten leikkipuiston ympäristössä. Silloin lopputulos ei ollut toivotunlainen, sillä puut kokivat ilkivaltaa.

– Toivottavasti ihmiset antaisivat näiden puiden olla rauhassa, Pölönen toivoi hartaasti.

Uusoksa myös huomautti, että mikäli esimerkiksi puiden lehtiä revitään, eivät ne tuota satoakaan.

Auto France Oy oli yksi Kirsikkakujalta puun ostanut. Yrittäjä Juha Elomaa osallistui työntekijöidensä kanssa yhden puun istuttamiseen.

– Tänne voimme tuoda asiakkaita ja tuttavia jatkossa vaikka piknikille puita ihastelemaan. Piknik-kori ja viltti vain mukaan, Elomaa suunnitteli.

Myös Sanomalehti Karjalaisella on Kirsikkakujalla kaksi puuta.