Muistisairasta miestä etsitään Joensuussa - soita 112, jos näet hänet

Joensuussa etsitään keskiviikkoiltana kadonnutta muistisairasta miestä.

Hätäkeskus sai keskiviikkona ilmoituksen, jonka mukaan 65-vuotias mies oli poistunut kotoaan Joensuun Kanervalassa noin kello 22 aikaan.

Miestä etsitään muistisairauden vuoksi.

Etsittävä henkilö on noin 180 senttiä pitkä ja hänellä on parta ja silmälasit. Vaatetuksena hänellä on mahdollisesti mustat farkut ja ruudullinen kauluspaita.

Etsittävään liittyvistä havainnoista pyydetään ilmoittamaan hätäkeskukseen numeroon 112.