Ilomantsissa ennallistetaan 130 hehtaaria suota

Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalvelut ennallistaa 130 hehtaaria soita Ilomantsin Viitalahdensuolla Sysmä-järven pohjoispuolella. Täytettävää ojaa on yhteensä 39 kilometriä.

Työt ovat käynnistyneet jo elokuun alkupuolella ja urakka valmistuu lokakuun loppuun mennessä.

Viitalahdensuo on luonnonsuojelualue, jolla on avoimia ja puustoisia soita sekä metsäsaarekkeita. Keskiosa on ojittamatonta avointa aapasuota, jonne muun muassa hanhet kerääntyvät levähtämään. Ojituksen vuoksi suon laitaosat ovat kuivuneet.

Ennallistamisella soiden vesitalous palautetaan luonnonmukaisemmaksi.

– Ojat täytetään turpeella ja tarvittaessa tehdään myös patoja. Niillä ohjaillaan vesiä luontaisiin uomiin, kertoo Metsähallituksen luontopalvelujen suunnittelija Suvi Haapalehto.

Ennallistettavat alueet ovat valtaosin harvapuustoisia rämeitä. Lisäksi ennallistetaan pieniä korpia sekä kaksi aikanaan perattua puroa.

– Ennallistaminen parantaa suo- ja metsälinnuston, kuten metsäkanalintujen, elinympäristöjä. Suon vedenpinta nousee heti ennallistamisen jälkeen ja ennallistettu suo alkaa pidättää paremmin tulvavesiä, Haapalehto listaa ennallistamisen hyötyjä.

– Ronskin näköisestä alusta huolimatta täytetyt ojat saavat muutamassa vuodessa peitokseen suokasvillisuutta, esimerkiksi tupasvillaa ja rahkasammalia, hän huomauttaa.

Osa täytetyistä ojista on jo nyt melko huomaamattomia mutta toisia täytettäessä on jouduttu siirtämään enemmän turvetta. Täytettyjä ojia kannattaakin ylittää patovallien kohdalta.

Ennallistettavan suon vesi pyritään pidättämään huolellisella ojien täytöllä mahdollisimman ylös suolle. Ennallistettava alue ei ulotu Sysmä-järven rantaan saakka.