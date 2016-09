Karsikon lemmikkihoitolassa kissakiintiö on jo täynnä

Lieksan löytöeläinkodissa ei ole tällä hetkellä yhtään löytöeläintä. Se on löytöeläinhoitolan yrittäjän Mika Pöyhösen mukaan erittäin hieno asia.

– Sanotaanko näin, että meillä on onneksi nyt hyvän rauhallista, toukokuussa löytöeläinhoitolayrittäjänä aloittanut Pöyhönen toteaa.

Lieksan, Enon ja Uimaharjun alueiden irtoeläimistä huolehtivassa Lieksan löytöeläinkodissa on käynyt kesän mittaan vain muutamia kissoja.

Ne ovat kuitenkin päässeet koteihinsa nopeasti.

– Pisin aika, jonka kissa on meillä viettänyt, on neljä vuorokautta. Tiedän, että kissoja on kuitenkin täällä päin kateissa, sillä päivittäin meiltäkin kysellään kotoa hävinneiden kissojen perään. Uskon, että kun ilmat tästä viilenevät, niin kissojakin alkaa sitten meille tulla.

Näin metsästysaikaan irrallaan juoksentelevat koirat ovat työllistäneet jonkin verran löytöeläinhoitolan henkilökuntaa.

– Moni koira on tosin päässyt kotiin vain tunteja löytymisestä.

Karsikon lemmikkihoitolassa Joensuussa löytökissoja on riittänyt.

– Kaikki kissapaikkamme ovat täynnä. Meillä asustaa nyt kolme aikuista kissaa ja kolme pentukissaa. Irtokoiriakin meillä on, mutta ne käyvät vain pyörähtämässä täällä, Karsikon lemmikkihoitolan yrittäjä Hanna Kosonen sanoo.

Kososen mukaan kaikki irtoeläimet Joensuun, Kontiolahden sekä Rääkkylän alueilta toimitetaan heille. Kosonen arvelee, että löytökissoja on päätynyt lemmikkihoitolaan tavanomaista enemmän.

