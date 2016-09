Joensuun ja Pieksämäen välille yksi junavuoro lisää - "Perusongelmaa ei tällä ratkaista"

Liikenne- ja viestintäministeriö sekä VR sopivat torstaina junaliikenteen velvoiteliikenteen tarjonnasta ensi vuodelle. Velvoiteliikenteeseen lisätään toinen junapari päivässä Joensuun ja Pieksämäen välille.

Viime keväästä lähtien Joensuun ja Pieksämäen välillä on päässyt vain kerran päivässä suuntaansa.

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton vt. maakuntajohtaja Risto Poutiainen kertoo olevansa tyytyväinen junaliikenteen lisäämiseen mutta olisi toivonut pidempikestoista ratkaisua.

– Junavuorojen lisääminen on ollut meidän toivomuksemme. Olisimme toivoneet, että ratkaisu on pidempiaikainen, mutta lisävuoro vuodeksikin on hyvä asia, Poutiainen toteaa.

– Eri puolilta on tullut toiveita ja odotuksia vuorojen lisäämisestä. Yksi junapari ei ole ollut riittävä, ja lisäykselle on olemassa selkeä tarve, hän jatkaa.

Myös joensuulainen kansanedustaja Riitta Myller (sd.) pitää hyvänä uuden vuoroparin lisäämistä Joensuun ja Pieksämäen välille.

- Suunta on oikea, mutta perusongelmaa ei tällä ratkaista, Myller sanoo.

Myller pitää ongelmallisena sitä, että päätös kattaa vain ensi vuoden loppuun.

- Kun varmuutta liikenteen jatkumisesta ei ole, matkustajat etsivät vaihtoehtoisia tapoja liikkua. Se vie asiakkaat raideliikenteeltä ja sitten on helppo sanoa, että kun ei matkustajia, ei tarvita yhteyksiäkään, Myller muistuttaa.

