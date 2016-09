Kontiolahden kirkonkylän ja Kulhon lisäkoulutilat suunnitteille

Kontiolahden kirkonkylän koulukeskus natisee liitoksistaan, sillä yläkoulussa ja lukiossa tiloja käyttää jo yli 900 oppilasta. Tänä syksynä yläkoulussa on 659 oppilasta ja lukiossa 253 opiskelijaa. Yläkoulun oppilasennusteen mukaan kasvu jatkuu.

Valinnaisaineiden opetustilat on kuitenkin suunniteltu vain noin 800 oppilaalle, eli koulutiloissa on mietittävä uusia ratkaisuja. Uusi opetussuunnitelma edellyttää yläkoulun tilojen päivittämistä nykyoppimiskäsityksen maiseksi. Lukion kasvanut opiskelijamäärä taas edellyttää uusia suurryhmäopetustiloja.

Tilat käyvät ahtaiksi myös Kulhossa, jossa lapsimäärä on kasvanut. Kulhon päiväkodissa on 29 paikkaa ja yksityisessä päiväkodissa 24 paikkaa. Lisäksi alueella on neljä perhepäivähoitajaa. Koulussa, jonka vanhin osa on rakennettu vuonna 1928, on 129 oppilasta. Esi- ja perusopetustilojen määrä ei riitä enää jatkossa.

Kulhon tonttien luovutus on ollut jäädytettynä pari vuotta, mutta raukesi alokuussa. Kun rakentaminen lähtee taas käyntiin, myös uusien tilojen tarve kasvaa.

Kontiolahden kunnan kasvatus- ja koulutuslautakunta on päättänyt esittää tekniselle lautakunnalle kirkonkylän koulukeskuksen sekä Kulhon varhaiskasvatus-, esi- ja perusopetustilojen hankesuunnitelman käynnistämistä.