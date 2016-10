Joka kolmas yli 65-vuotias kaatuu kerran vuodessa - riskiä helppo pienentää

Taas on aika kiinnittää huomiota pystyssä pysymiseen, muistutetaan Pohjois-Karjalan alueellisen kaatumisten ehkäisyn työryhmästä.

Tällä viikolla vietetään vanhustenviikkoa ja viikolla on paljon vanhuksille suunnattuja tapahtumia. Keskussairaalalla on keskiviikkona 5.10. kaatumisten ehkäisyn teemapäivä, jolloin sairaalan pääaulassa on kello 10–14 tarjolla tietoa muun muassa lääkityksistä, liikunnasta, luuston terveydestä sekä ravitsemuksesta.

Tilastojen mukaan joka toinen yli 80-vuotias ja joka kolmas yli 65-vuotias kaatuu kerran vuodessa. Kaatumisia ei pidä vähätellä, sillä kaatuminen on yksi yleisimmistä syistä, joiden takia joudutaan sairaalahoitoon.

Kaatuminen on yleisin lonkkamurtumien ja aivovammojen syy ja yhdessä putoamisten kanssa yleisin tapaturmaisen kuoleman aiheuttaja Suomessa. Suurin osa kuolemaan johtaneista kaatumistapaturmista tapahtuu juuri ikäihmisille.

Kaatumisriskiä olisi helppo vähentää aivan yksinkertaisilla asioilla kotona ja lähiympäristössä.

- Noin puolet kaatumisista sattuu kotona. Siksi ikäihmisten ja läheisten kannattaisi katsoa kotia sillä silmällä, että siellä olisi turvallista kulkea. Liikkumiskyvyn heikentyessä esimerkiksi maton kulmaan kompastuminen on todellinen riski. Pienillä esteettömyyteen liittyvillä muutoksilla voisi turvata ikäihmisen omassa kodissa asumista mahdollisimman pitkään, kertoo kehittäjätyöntekijä Eeva Elomäki Pohjois-Karjalan keskussairaalasta.

Kenkien liukuesteistä ja nastoista puhutaan paljon, mutta vähintään yhtä tärkeää on huolehtia siitä, että ikäihmisen ravitsemus ja lääkitys ovat kunnossa. Yleiskunnosta ja muun muassa ´säännöllisistä näöntarkastuksista huolehtiminen vähentävät niin ikään kaatumisriskiä.