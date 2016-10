Koitereen Helmen kaavasta ei huomauttamista

Ilomantsin kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle Koitereen Helmen ranta-asemakaavan hyväksymistä.

Koitereen rannalla Kivilahden Lapinniemessä sijaitsevalle kaava-alueelle perustettiin Koitereen Helmen lomakylä 1960-1970-lukujen taitteessa. Alueen nykyinen omistaja aikoo rakentaa alueelle uudet ajanmukaiset lomarakennukset ja muut matkailuvarustukset.

Kaava-alue on kooltaan yhdeksän hehtaaria, mihin sisältyy rantaviivaa puolitoista kilometriä.

Alueelta on jo purettu vanhoja huonokuntoisia lomamökkejä. Alueella toimineen maatilan jäljiltä on huonokuntoista rakennuskantaa, joista 1800-luvulta oleva päärakennus on kaavassa merkitty suojeltavaksi rakennukseksi.

Alueella ei ole rekisteröityjä luonnonsuojelualueita tai suojeltavia kohteita, mutta kaavassa velvoitetaan uutena kohteena säilyttämään luonnontilaisena matala luhtainen alue, joka erottaa Lapinniemen mantereesta.

Mikroliitti Oy teki viime kesäkuussa alueen arkeologisista arvoista selvityksen, jossa löydettiin kaksi kiinteää muinaisjäännöstä: tervahauta Kiikkuniemessä sekä historiallisen ajan asuinpaikkajäännökset Koivuniemestä, mitkä kaavassa osoitetaan rauhoitettaviksi.

Pohjois-Karjalan ely-keskuksella ei ole kaavaehdotuksesta huomautettavaa. Maakuntaliitto näkee matkailua edistävät suunnitelmat kannatettaviksi.

Koitereen kalastusalueen ja Kivilahden kalastuskunnan vaatimuksesta yhteinen vesialue poistetaan kaavasta. Valittajat vaativat myös, että kulku yhteiseen venesatamaan on turvattava. Kulkua venesatamaan ei kaavalla estetä, mutta sen yhteiskäytöstä on oltava sopimus maanomistajan kanssa.