Tiedätkö, mitä keltainen nauha koiran hihnassa kertoo? - koira tarvitsee tilaa

Charmi-labradorinnoutaja on vuoden ja seitsemän kuukauden iässään melkoinen hulivili. Se rakastaa niin tuttuja kuin tuntemattomiakin ja haluaisi lenkillä tervehtiä kaikki vastaantulijat, sekä ihmiset että koirat.

Se ei kuitenkaan käy, sillä omistaja, joensuulainen Kirsi Loijas kouluttaa Charmista diabetes- ja kuulokoiraa. Sen täytyy oppia olemaan huomioimatta muut koirat, jotta se pystyy keskittymään kunnolla tuleviin töihinsä. Diabeteskoira haistaa, milloin diabeetikon verensokeri on liian matalalla tai korkealla, ja kuulokoiran tehtävä on viestiä omistajalleen esimerkiksi kännykän soimisesta.

Loijas käyttää Charmin hihnassa keltaista nauhaa merkkinä siitä, että koiran luokse ei saa tulla. Keltaisen nauhan puolesta on kampanjoitu Suomessa pari vuotta, mutta nauhaa ei vielä tunneta kovin hyvin.

Ideana on viestiä hihnaan kiinnitetyllä keltaisella nauhalla, rusetilla tai vastaavalla, että koira tarvitsee tilaa. Charmilla on myös liivi, joka kertoo, että koira on koulutuksessa ja että sitä ei saa häiritä.

– Koiran edestä liivi ei näy mutta keltainen nauha näkyy. Yleensä saamme olla aika hyvin rauhassa, mutta vielä on tehtävä paljon töitä sen eteen, että Charmi ei innostuisi toisista koirista, Loijas kertoo.

Keltainen nauha -kampanja on lähtöisin Kanadasta. Yksi suomalaisista aktiiveista on turkulainen Johanna Vihermaa, joka innostui kampanjasta huonojen lenkkikokemustensa vuoksi. Hänen suomenlapinkoiransa päälle on tullut niin irtokoiria kuin hihnassa olevia.

Vihermaakin myöntää, että keltainen nauha ei vielä ole kovin tunnettu.

– Aina silloin tällöin kuitenkin näen jonkun, joka käyttää sitä, ja silloin hymy leviää korviin saakka.

Keltaisen nauhan käyttäjät saatetaan leimata vihaisiksi, vaikka kyse voi olla myös esimerkiksi arasta koirasta tai koulutustilanteesta, jota ei saa häiritä, niin kuin Charmin tapauksessa.

– Nauha ei ole vapaalippu siihen, että saa kulkea miten vain. Toivoisin sen käyttäjille ymmärrystä leimaamisen sijaan. Kun koiralla on nauha, vastaantulija tietää, että tuo ei pysähdy eikä tervehdi toista koiraa.

