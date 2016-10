Mauri ja Tarmo valloittivat Iidan, 9, sydämen - hamsteriveljeksille tuli välirikko puolen vuoden iässä

Pakkasta oli kolmekymmentä astetta, ja pikkuruinen kuljetusboksi oli kääritty toppatakkiin, kun venäjänkääpiöhamsterit eli talvikot Mauri ja Tarmo muuttivat Iida Elomäen, 9, huoneeseen viime tammikuussa. Joensuuhun ja Pataluotoon ne haettiin Lappeenrannasta tuttavalta.

– Yhtä olimme alun perin ottamassa, ja pähkäilimme pitkään, otammeko kaksi hamsteria. Tiesimme nimittäin, että ne voivat tulla toimeen keskenään, mutta varmaa se ei ole, kertoo Iidan äiti Raila Elomäki.

Puoli vuotta Mauri ja Tarmo pärjäsivätkin keskenään mainiosti, mutta sitten veljekset alkoivat säkättää keskenään enemmän ja enemmän.

– Kerran häkkiä siivotessani huomasin, että toisella hamsterilla oli mahanalus täynnä verinaarmuja. Kun tarkastimme toisen kaverin, oli silläkin naarmuja enemmän ja vähemmän.

Mauri ja Tarmo laitettiin lopulta omiin häkkeihinsä.

– Erottaminen tuntui aluksi kamalalta – kun sitä ajatteli liian inhimillisesti. Mutta näillä on tosi huono muisti. Ne unohtavat toisensa nopeasti. Esimerkiksi koiramaailmassahan asia on ihan toisin, tietävät kahden karkeakarvaisen saksanseisojan omistajat.

Kun Mauri ja Tarmo kuulevat, että perhe palaa koulusta ja töistä kotiin, ne tulevat uteliaina katsomaan. Iida keksii mielellään hamstereille virikkeitä. Leluistaan hän rakentelee hamstereille myös agility- eli esteratoja. Muutenkin perheessä pyritään huolehtimaan siitä, että eläimillä on tarpeeksi virikkeitä. Myös häkit ovat huomattavasti minimisuositusta isompia.

– Iida käsittelee hamstereita varmoin ottein, Raila Elomäki kehuu.

Maurin ja Tarmon arvioitu elinikä on 2–2,5 vuotta. Pikkuruisista jyrsijöistä on ollut Elomäille paljon iloa.

– Olen ihan myyty. Alussa ei tullut televisiotakaan katsottua, kun seurasimme hamstereiden touhuja. Semmoinen rauhoittava vaikutus sillä on, kun näitä katsoo. Luulen, että meillä tulee olemaan jatkossakin hamstereita, Raila Elomäki miettii.

Mauri- ja Tarmo-nimet ovat kasvattajan antamia. Sisarusparven muita nimiä olivat Pentti, Toivo, Ritva ja Lahja.

– Selkeästi hamstereilla on luonne-eroja. Vaikka Mauri ja Tarmo syövät samaa ruokaa, Tarmo on selvästi lihavampi: kun Maurin paino on normaalipainon alarajalla eli 50 grammaa, on Tarmon paino normaalipainon ylärajalla eli 70 grammaa.

– Tarmo on paljon hitaampi ja laiskempi, Raila Elomäki nauraa.

Lue lisää Tarmosta ja Maurista tiistain Karjalaisen lemmikkiteemasta.