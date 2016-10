Waltti jatkaa Joensuussa, vaikka valtio luopuukin osakkuudestaan

Waltti toimii edelleen Joensuun seudun joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmänä, vaikka Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoittikin luopuvansa Waltin osakkuudesta, tiedottaa Joensuun kaupunki.

Waltti-järjestelmä on tällä hetkellä käytössä Suomessa 12 kaupungissa sekä lisäksi Iisalmen kaupunkiliikenteessä. Waltti on toiminnassa samalla kolmen ely-keskuksen alueilla Keski-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjois-Savossa.

Tällä hetkellä asiakkaiden käytössä on yli 200 000 Waltti-matkakorttia. Keskisuurissa kaupungeissa joukkoliikennematkustus on lisääntynyt Waltin myötä. Joensuussa kasvua on tullut 7 prosenttia, Kuopiossa 17, Oulussa 11,5 ja Jyväskylässä 9.

– Waltti-järjestelmä on tällä hetkellä ainoa järjestelmä, joka pyrkii liikennekaaren tavoitteiden mukaiseen yhteensopivuuteen, toteaa Joensuun kaupungin joukkoliikennelogistikko Marja-Leena Inkinen-Remes.