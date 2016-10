Tarvitsetko lainaan koripallon, ukulelen tai frisbeen? - Mene kirjastoon

Tavaroiden kierrättäminen käyttäjältä toiselle on kirjastolle ominaista toimintaa. Niinpä kirjastoista saa nykyään paljon muutakin kuin perinteisiä kirjoja, lehtiä, levyjä ja niin edelleen.

Vaara-kirjastoista saa kirjastokortilla lainaan esimerkiksi urheiluvälineitä, energiankulutusmittareita, soittimia ja soitonoppaita. Valikoima vaihtelee toimipisteittäin. Joensuun pääkirjastolla urheiluvälinevalikoimaan kuuluu frisbeegolfkiekkoja, koripalloja ja kävelysauvoja.

Uusin lisäys Vaara-kirjastojen valikoimaan ovat kotimaisen Rockwayn verkkokurssit, joilla opiskellaan joko laulua tai soittoa ukulelella, bassolla, rummuilla, pianolla, kitaralla tai huuliharpulla. Verkkokursseja lainataan kirjastokortilla ikään kuin mitä tahansa kirjaston materiaalia.

– Soittokurssit tulivat valikoimaan tänä syksynä. Niiden käytön vilkkaudesta ei ole vielä tilastoja, kulttuuri- ja kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula sanoo.

Kanteleen soittoon saa musiikkiosastolta kokonaisen oppimateriaalipaketin opetusvideoineen. Kanteleita ja ukuleleja on Vaara-kirjastoilla kaksi kumpaakin lainattavana.

Paljon on myös laitteita ja tavaroita, joita voi hyödyntää kirjastossa paikan päällä. Rantakylän kirjastossa on jo vuosia ollut ompelukone asiakkaiden käytössä. Outokummun kirjastossa on kaikkien halukkaiden soitettavissa oleva flyygeli, Joensuun pääkirjastossa taas kaksi pianoa. Niinivaaraan on tänä syksynä hankittu Playstation 4 -pelikone.

– Peliaikoja varataan keskiviikolle ja torstaille. Pelejä saa toistaiseksi pelata vain kirjaston valikoimista, ei omia, kertoo informaatikko Katri Pesonen.

