Kimmelin yö uudistui täysin - kuvagalleria

Kimmelin alakerta on uudistunut täysin.

– Meille uusi yö on aiempaa spontaanimpaa, intiimimpää ja persoonallisempaa. Se on rentoa tunnelmaa ja erikoisoluita, tyylikkäitä drinkkejä sekä mojitoja ja elämää suurempia keskustelunaiheita, Pohjois-Karjalan Osuuskaupan (PKO) matkailu- ja ravitsemiskaupan toimialajohtaja Mikko Hautasaari sanoo.

Uudistuksessa Kimmeliä on viety nimenomaan iltaravintolan suuntaan: alakerrassa on kolme eri osiota ja kolme täysin eri tunnelmaa. Tunnelmien kontrastit takaavat sen, että jokaiselle löytyy jotakin.

– Usein kun tullaan isommalla tai pienemmälläkin porukalla illanviettoon, osa haluaa tanssia, osa laulaa karaokea ja toiset haluavat nauttia hyviä juomia ja keskustella rauhassa. Kaikki tämä onnistuu uudistetussa Kimmelin yössä, Hautasaari sanoo.

Live-alue on rakennettu heille, jotka hakeutuvat iltaravintolaan ensisijaisesti muiden ihmisten ja tunnelman vuoksi. Tarjolla on niin laadukkaita juomia kuin kunnon tanssilattiakin. Craft on laatuoluiden ympärille rakennettu kokonaisuus, jossa on paljon erikoisuuksia sekä vapaalaskuhanoja. Rauhallista seurustelua varten on paljon pöytäryhmiä. Cubana puolestaan tuo kuubalaisen sykkeen mojitoineen Joensuuhun.