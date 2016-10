Joensuu julkaisi suuren suunnitelman torista: vesiaiheinen taideteos, puinen torilava, katua kavennetaan...

Joensuun kauppatorin ja sitä ympäröivien katujen yleissuunnitelma on valmistunut, tiedottaa Joensuun kaupunki.

Suunnitelmassa torin pintamateriaaliksi on valittu graniittilaatta. Luonnonkivilaatta on hankintahinnaltaan kalliimpi kuin aiemmin torin pintamateriaaliksi suunniteltu väriasfaltti, mutta kaupunkikuvan, viihtyisyyden, huollettavuuden ja kestävyyden kannalta luonnonkivilaatta on väriasfalttia merkittävästi parempi.

Tällä hetkellä keskusaukiolla oleva Sininen virta –taideteos tulee jatkossa kulkemaan koko torin halki. Torin keskelle tehdään Siniseen virtaan liittyvä vesiaiheinen taideteos.

Torille on tulossa suunnilleen nykyistä vastaava määrä myyntipaikkoja. Torialueen valaistusta, sähkön- ja vedensaantimahdollisuuksia parannetaan ja jätehuolto järjestellään toimivammaksi.

Yleissuunnitelmassa esitetyt liikenneratkaisut lisäävät liikekeskustan alueen pyöräilyreittien ja kävelyalueiden kattavuutta sekä pyöräpysäköintiä. Samalla kävely- ja pyöräilyreittien turvallisuus ja viihtyisyys paranevat ja joukkoliikenteen vaihtopysäkkijärjestelyt selkeytyvät.

Lisäksi autoliikenteen ja pysäköintijärjestelmän yhteensovittamista kehitetään niin, että pysäköintipaikkaa hakeva liikenne keskustassa vähenee.

Suunnitelman mukaan Siltakatu muutetaan kävelykaduksi, missä sallitaan vain huoltoajo. Lisäksi Siltakadun eteläreunaan toteutetaan pääpyöräilyreitin osuus kaksisuuntaisena pyörätienä ja pyöräpysäköinnin määrää lisätään merkittävästi pyörätien läheisyyteen.

Torikatu muutetaan kävelypainotteiseksi katutilaksi, missä autoliikenne sallitaan, mutta pysäköintipaikat poistuvat ja ajorata kapenee.

Koskikatua kehitetään joukkoliikenteeseen painottuvana katuna ja vaihtopysäkkialue keskitetään Kirkkokadun ja Torikadun välille. Paikallis- ja kaukoliikenteen pysäkit sijoittuvat Koskikadulle ja matkailupysäkki sekä Noutopojan pysäkki Kirkkokadun puolelle.

Yleissuunnitelman yhteydessä on tehty myös suunnitelma torin esiintymislavasta. Esiintymislavan rakenne verhotaan puulla ja katemateriaalina käytetään kuparia.

Suunnittelun tavoitteena on ollut kiinteästi paikallaan oleva ja monipuoliseen käyttöön soveltuva esiintymislava, jonka yhteyteen sijoitetaan yksi toripysäköintilaitoksen hissi-/porrasyhteyksistä.

Torialueen rakenteiden yleissuunnitelman sisältyvien toimenpiteiden rakennuskustannusarvio on noin 2 900 000 euroa ja ympäröivien katualueiden rakennuskustannusarvio on noin 1 230 000 euroa. Torilavan kustannusarvio on noin 800 000 euroa.

Nyt valmistunut yleissuunnitelma on laadittu kaupunginvaltuuston vuonna 2012 hyväksymän Joensuun keskustan osayleiskaavan ja sen yhteydessä laaditun ja hyväksytyn liikennesuunnitelman periaatteita noudattaen.

Yleissuunnitelma ja torin esiintymislavan suunnitelma ovat Joensuun kaupunkirakennelautakunnan käsiteltävänä tiistaina 11.10. Yleissuunnitelman ja esiintymislavan suunnitelman lopullisesta hyväksymisestä päättää aikanaan kaupunginvaltuusto.

Yleissuunnitelman hyväksymisen jälkeen laaditaan tarkemmat katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat, jotka tullaan asettamaan yleisesti nähtäville vuoden vaihteen paikkeilla. Yleissuunnitelman mukaiset ratkaisut on tarkoitus toteuttaa samanaikaisesti toripysäköintilaitoksen toteutuksen kanssa.

Kaupunki toteuttaa vain nyt yleissuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet ja torin esiintymislavan. Toriparkin toteuttaa Pohjois-Karjalan Osuuskauppa.

Yleissuunnitelman toteuttamisen myötä saadaan päätökseen elokuussa 1999 käynnistetty Joensuun kävelykeskustan rakentaminen.

Katso alta havainnekuva, miltä Siltakatu tulee näyttämään.