Lukijaraati: Useampi kuin joka kolmas kierrättäisi biojätteitä, jos se olisi ilmaista

Yli puolet Pohjois-Karjalan lukijaraatilaisista kierrättää jätteensä, ja osittaista kierrätystä harrastaa neljä kymmenestä. Vain muutama prosentti ei kierrätä jätteitään lainkaan.

Parhaiten poltettavan jätteen seasta erotellaan patterit ja lasi. Hyvänä kolmosena tulee biojäte, jonka kertoo erottelevansa lähes seitsemän vastaajaa kymmenestä.

Todellisuudessa etenkin biojätteen kierrätys on vielä ongelmallista. Jätehuoltoyhtiö Puhaksen viime kesänä tekemän selvityksen mukaan biojätettä on jopa 40 prosenttia poltettavien jätepussien painosta.

Myös Ringin kierrätyspisteisiin kulkeutuu tavaraa, joka ei kuulu sinne.

Joensuun seudulla biojätteiden kierrätys on innostanut perustamaan biokimppoja, joihin on liittynyt jo 265 kotitaloutta. Lisäksi Puhas on myynyt biojätteiden kierrätystä varten lähes 580 kompostoria.

Talviaikaan kimppabioastian voi tyhjennyttää jopa neljän viikon välein. Joensuussa neljän perheen biokimppa maksaa tuolloin perhettä kohden 1,70 euroa kuukaudessa.

