Sanni villitsi yleisön - Lehtiä Ilosaaressa keräsi yli 4 000 festivaalivierasta

Lehtiä Ilosaaressa -festivaalia vietettiin lauantaina ensimmäistä kertaa sisätiloissa Joensuun areenassa. Ennakkoon tapahtumaan oli myyty hieman alle 4 000 lippua.

– Meidän tapahtumiin myydään yleensä vähän lippuja ovelta, mutta kun ne ja vieraat lasketaan, niin kyllä täällä sellaiset 4 100 – 4 200 ihmistä on, tapahtuman tuottaja Harri Laukkanen Kerubilta totesi, kun kansa odotti lavalle Sannia kello 19:n aikaan.

Sannin ja yhtyeen tulo viivästyi hieman, mutta lopulta asiat saatiin järjestykseen, ja Sanni räjäytti huutomyrskyn kello 19.13.

Juuri häntä oli saapunut kuulemaan ja katsomaan 8-vuotias Emmi Kettunen, jonka isä ja äiti Maria Ojala toki olivat myös mukana.

Miksi juuri Sanni?

– Tykkään sen lauluista. Ei ole erityistä suosikkikappaletta, kaikki ovat hyviä, kertoi Emmi, joka oli tehnyt Sannista hienon plakaatin.

Aiotko antaa tuon Sannille?

– Jos tulee tilaisuus, Emmi hymyili.

Kello 16.30 alkaneessa konserttisarjassa esiintyivät Nikke Ankara, Kuningasidea, Sanni, Poets Of the Fall, Happoradio ja illan päättänyt JVG.

– Musiikki loppuu yhdeltä yöllä, ja meidän työt sitten kahdelta, järjestysmies Satu Karhapää-Puhakka kertoi.

– Tähän asti on ollut rauhallista, vaikka onhan täällä mukana jonkin verran nauttineita. Toivottavasti pysyy tällaisena.

Iso osa väestöstä oli nuorempaa väkeä, mutta kyllä konkariosastokin oli löytänyt paikalle.

– Lehtiä Ilosaaressa on hakenut paikkansa rokkitapahtumana Joensuussa. JVG on minun juttuni, keski-ikää lähestyvä Mikko Könönen sanoi.

Yli kuusikymppiseksi ehtinyttä Hannu Lehtorantaa Sanni ei suuremmin säväyttänyt.

– Kuuntelen kyllä, mutta en menisi levyä ostamaan, vaikka musiikkimakuni on laaja. Minulle täällä tärkein on Poets of the Fall, vaimo taas on Happoradion perään, Lehtoranta kertoi.