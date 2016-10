Urheiluhistoriaa tehneen NFL-pelaajan sukujuuret ovat Ilomantsissa – kuvagalleria

23-vuotias Varga on ensimmäinen suomalainen, joka on pelannut Yhdysvaltain amerikkalaisen jalkapallon ammattilaisliigan runkosarjassa. Liiga on miljardibisnestä.

Nehvonniemestä lähtöisin oleva, jo edesmennyt Viljo ”Ville” Purmonen on Vargan isoisä.

Ortodoksiperheeseen syntynyt Viljo Purmonen lähti laivastoon Upinniemen varuskuntaan noin 17-vuotiaana, Purmosen tytär ja Tyler Vargan äiti Hannele Sundberg, 55, kertoo.

– Isäni oli laivastossa pari vuotta. Tuolloin hän tapasi helsinkiläisen äitini Marita Blomqvistin.

Onni ei kuitenkaan kestänyt, ja Marita ja Viljo erosivat. Sundberg muutti Ruotsiin äitinsä kanssa, kun hän oli kuusivuotias.

Sundbergin mukaan Purmonen työskenteli tullissa ja loi uran rakennusalalla.

– Hän teki paljon rakennusalan töitä Moskovassa ja Virossa. Häntä kutsuttiin Sementti-Villeksi Helsingissä.

Vuodet vierivät. Länsinaapurissa varttunut Sundberg ”tuli takaisin” Purmosten sukuun teini-iässä.

– Olen ollut paljon tekemisissä isän suvun kanssa. Vietin kesiä Nehvonniemessä. Isäni kuoli vuonna 2008.

Sundberg innostui urheilusta varhain. Hän hiihti, yleisurheili ja jalkapalloili. Myöhemmin syttyi kipinä kehonrakentamiseen.

– Nehvonniemessä oli pururata. Oli kylällä punttejakin.

Sundberg lähti vaihto-opiskelemaan Pohjois-Amerikkaan. Kansainvälisiä kehonrakennuskilpailuja kiertänyt Sundberg tutustui John Vargaan, Tylerin isään, Kanadassa.

John Vargan, 52, äiti on kroatialainen ja isä unkarilainen.

– Johnkin oli kehonrakentaja. Treenasimme salilla yhdessä, Sundberg sanoo.

Tukholman yliopistosta valmistunut Sundberg työskenteli Ruotsissa muun muassa liikunnan ja englannin opettajana.

Kanadaan Sundberg asettui vuonna 1992. Hän meni synnyttämään Tylerin Tukholmaan vuonna 1993.

Sundberg ja John Varga asuvat Kitchenerin kaupungissa. Yli 200 000 asukkaan Kitchener sijaitsee noin tunnin ajomatkan päässä miljoonakaupunki Torontosta.

Pariskunta on työskennellyt yhdessä valmennus- ja urheilu-alalla. He pyörittävät yritystä, joka tarjoaa esimerkiksi solariumipalveluja.

Suomea varsin hyvin puhuva Sundberg on pärjännyt alppihiihdossa veteraanien sarjassa. Hän kilpailee yhä Kanadan maajoukkueessa.

– Olen Kanadan mestari muun muassa suurpujottelussa.

Yalen yliopistossa ekologiaa ja evoluutiobiologiaa opiskellut Tyler Varga edusti NFL-seura Indianapolis Coltsia.

– Emme heti tienneet, että Tyler teki suomalaista urheiluhistoriaa, Hannele Sundberg sanoo.

– Olemme toisistamme aina ylpeitä. Emme oikeastaan odottaneet, että Tyler pääsisi NFL-liigaan. Tiesimme Tylerin olevan hyvä ja kuuluvan liigaan, mutta pääsy joukkueeseen ei ole aina kyvyistä kiinni.

Sundbergin mukaan kykyjenetsijät eivät yleensä etsi pelaajia eliittiyliopistojen ryhmästä Ivy Leaguesta, johon Yale kuuluu.

Tyler Vargan NFL-ura jäi näillä näkymin kolmen ottelun mittaiseksi, sillä hän sai vakavan aivotärähdyksen kentällä. Terveyssyihin vedonnut Varga ilmoitti lopettavansa uransa tämän vuoden heinäkuussa.

– Tyler on okei. Hän halusi näyttää pääsevänsä ammattilaisliigaan. Koska hänellä on tutkinto yliopistosta, hänellä on vaihtoehtoja. Jos hän olisi pelannut sarjassa kaksikymmentä vuotta, olisiko hänelle kertynyt paljon vammoja? Hannele Sundberg pohtii.

Pojalla on äidin mukaan jalka oven välissä talousmaailmaan Kanadassa ja New Yorkissa. Hän oli kesällä töissä yksityisessä pääomasijoitusyhtiössä.

– Jos Tyler jää Kanadaan, hän on kertonut muuttavansa Calgaryyn ja pyrkivänsä rattikelkkailuolympiajoukkueeseen.

Viimeksi Sundberg kävi Joensuussa heinäkuussa. Tylerin kanssa hän vieraili Nehvonniemen kylässä seitsemän vuotta sitten.

– Minulla on aina niin paljon menoja, kun tulen Suomeen. Viime kesänä ehdin Joensuuhun saakka. Tapasin 85 sukulaista. Olemme sukurakkaita, Sundberg naurahtaa.

– Tyler haluaisi tulla käymään uudestaan Ilomantsissa. Hän rakastaa ulkoilla ja kalastaa. Nehvonniemi on niin kaunis paikka, Sundberg tuumaa.

Tyler Varga ei puhu suomea, mutta ruotsi luonnistuu melko sulavasti, Sundberg toteaa.

– Pohjoiskarjalaiset ovat maineensa mukaan eläväisiä, iloisia ja musikaalisia. Nuo piirteet pätevät Tyleriin. Hän lauloi Ilomantsissa karaokea serkkujensa kanssa – suomeksi.

– Isäni oli karaokekuningas Helsingissä. Hänen lempilaulunsa oli Vanha riimu. Lauloimme sen ”Nehvossa” hautajaisten muistotilaisuudessa, Sundberg lisää.

Tyler Varga on Joensuun lyseon lukion rehtorin Petri Lehikoisen, 50, serkun poika. Sukulaisuus tulee Lehikoisen äidin puolelta.

Lehikoisen mukaan Nehvonniemi on positiivisesti omintakeinen ortodoksikylä. Sitä voisi leikillisesti verrata Asterixin pieneen gallialaiskylään, joka pitää pintansa.

– Yhden tien varrella olevassa kylässä on hyvin välitön ja iloinen kulttuuri. Vaikka ankarat ajat ovat joskus koetelleet kylää, siellä osataan iloita elämästä.

Jos Nehvonniemen kylään tähyillään Joensuusta, kylä on Jerusalemin takana. Googlen Street View -auto ei ole siellä käynyt.

Kylästä Venäjän rajalle on alle kolme kilometriä. Nehvonniemessä on tontteja myytävänä, Tornatorin kyltistä selviää.

Nehvonniementien molemmin puolin on sympaattisia punaisia mökkejä. Kylällä tuoksuu hetken poltettu männyn klapi.

Lähistöltä löytyvän tietotaulun mukaan Nehvonniemen karjalaiskylä sai pysyvän asutuksen 1600-luvulla. Runonlauluperinne on aina elänyt kylällä.

Tienoon kylät evakuoitiin talvi- ja jatkosotien aikaan. Nehvonniemessä ei varsinaisesti taisteltu, mutta suomalaiset sotilaat polttivan naapurikylän Melaselän talot.

Nyt Nehvonniemessä on vain muutama läpi vuoden asuttu talo, mutta kesäisin kylä herää eloon kesäasukkaiden tullessa mökeilleen, tietoiskussa kerrotaan. Karelia-soudun reitti kulkee Nehvonniemen kautta.

Tieto liikkuu nopeasti seudulla. Keltaiset kyltit kertovat, että alueelle on vedetty Ilonetin kuitukaapeli.

Nehvonniementien varrella on aidattu tenniskenttä. Taimet ovat tosin jo vallanneet kentän.

Ison punaisen rakennuksen pihapiirissä on kaksi autoa. Entisessä Nehvonniemen koulussa asuu eläkkeellä olevaa lehtiväkeä ja vanha kissa.

Kauko Kangas, 76, työskenteli muun muassa Lapin Kansan erikoistoimittajana ja Länsirajan päätoimittajana. Hänen ”pari vuotta” nuorempi vaimonsa Anja Kangas oli Pogostan Sanomien päätoimittajana vuosina 1984–2006.

– Olen asunut koulussa 32 vuotta. Nehvonniemessä on mahtava asua. Täällä on sopivan rauhallista, kalavedet ovat erinomaisia ja riista- ja marjamaat ovat hyviä, Kauko Kangas luettelee.

Kauko Kankaan mukaan Nehvonniemi on erikoinen paikka. Se oli vielä 1900-luvulla laukkukauppiaiden tukikohta.

– Yli viisikymmentä laukkukauppiasta lähti Nehvonniemestä maailmalle. Heillä oli silkit ja kaikki.

”Nuori ja hoikka” Tuurin kyläkauppias Vesa Keskinen ajoi aikoinaan seudulla vesiskootterilla, Kauko Kangas kertaa.

Kylän tulevaisuus kytkeytyy palveluihin, Kauko Kangas korostaa.

– Yhteiskunnan pitäisi ymmärtää, että vanhemmat ihmiset elävät paljon halvemmalla ja ovat tyytyväisiä kotikylässään. Ei kylillä asu metsäpöllöjä. Heillä on tietämystä monista asioista.

– Asun täällä niin pitkään kuin kykenen. Saatan ostaa kirkolta vara-asunnon. Se on sitten eri asia, käytetäänkö sitä, Kauko Kangas lisää.

Mitä mieltä Kauko Kangas on Tyler Vargan saavutuksista?

– Amerikassa ei noin vain päästä pinnalle. Siellä pitää olla sitkeä. Hänen vanhempansa ja isovanhempansa tohtivat lähteä maailmalle.

– Nehvonniemessä oli vielä 1960-luvulla kuuluisia kyykän pelaajia. Eihän kukaan enää tänä päivänä muista heistä yhtään mitään.

Jos Tyler Varga vierailee taas kylässä, Kauko Kankaan mukaan kyläntalolla pidetään juhlat.

– Hän näkisi, missä hänen pappansa syntyi ja eli.