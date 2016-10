Presidentti lupautui Tulevaisuuden kuusen suojelijaksi

Suomen satavuotisjuhlaohjelmaan kuuluva Tulevaisuuden kuusi on saanut merkittävän tukijan, sillä tasavallan presidentti Sauli Niinistö on lupautunut sen suojelijaksi. Presidentti Niinistön lisäksi Suomen eduskunta on ilmoittanut mukaan ja istuttaa Tulevaisuuden kuusia toukokuussa 2017.

Tulevaisuuden kuusi jatkaa juhlapuuperinteitä Itsenäisyyden kuusen (1917) ja Kotikuusien (1967) sekä myöhemmin istutettujen juhlapuiden jälkeen. Se kutsuu kaikki Suomessa asuvat, ulkosuomalaiset ja Suomen ystävät mukaan istuttamaan juhlavuoden puun tai metsikön satavuotiaalle Suomelle.

Taimipakettien varaukset ja ennakkomyynti ovat käynnistyneet yhdessä Suomen 4H-liiton kanssa.