Ulkohallista on varastettu hallilämmitin ja maitotonkka Hammaslahdessa.

Varkaus on tapahtunut keskiviikon ja lauantain välisenä aikana Rasikummuntiellä. Hallista on viety Pro Tools -hallilämmitin ja 40 litran maitotonkka, jossa on stanssattu nimi ja tunnus.

Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnot tapahtumasta sähköpostitse osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai puhelimitse vihjepuhelimeen 0295 415 232 tai poliisipäivystykseen numeroon 0295 415 320.