Huoltoaseman takapihalla ollut kuomullinen peräkärry on varastettu Outokummussa Kuusjärventiellä. Varkaus on tapahtunut perjantain ja lauantain välisenä aikana.

Varastettu peräkärry on Juhta Plus -merkkinen, ja sen rekisteritunnus on DAT-360.

Havainnot tapahtumasta voi ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai puhelimitse vihjepuhelimeen 0295 415 232 tai poliisipäivystykseen numeroon 0295 415 320.