Kiihtelysvaaran alakoululaiset uusiin tiloihin syysloman jälkeen

Kiihtelysvaaran 59 alakoululaista pääsee aloittamaan koulunkäynnin syysloman jälkeen uusissa tiloissa. Syksyn aikana koulukeskuksen pihaan nousseessa moduulikoulussa on tilat niin koululaisille kuin päiväkotilapsille. Päiväkodin siipi on rakennuksessa erikseen, mutta siivestä toiseen pääsee kulkemaan sisäkautta kävellen. Koulussa on myös kaikille lapsille yhteinen jakelukeittiö. Liikuntasalia ei ole, sillä lapset käyttävät urheilukentän lähellä olevaa kunnan liikuntahallia.

Päiväkodin piha on aidattu, ja pihalla on jo esimerkiksi keinuja ja muita leikkivälineitä. Kokonaisuudessaan piha valmistuu ensi kesään mennessä. Rakennuttaja Maijeli Parppei Joensuun tilakeskukselta kertoo, että alakoulun ja päiväkodin tiloista on tehty 10 vuoden vuokrasopimus, johon sisältyy viiden vuoden optio. Vastaavia moduulitiloja on päiväkotikäytössä Joensuussa jo useampia. Entisissä alakoulun tiloissa on kärsitty sisäilmaongelmista. Lapset ovat käyneet syksyn ajan koulua alakoulun pihapiirissä olevissa tilapäisissä siirtotiloissa. Kiihtelysvaaran koulun va. rehtori Timo Pennanen kehuu uusia tiloja erinomaisiksi. – Rakennus on hyvin tehty. Täytyy olla tyytyväinen. Vaarojen yläkoulu keskitetään Heinävaaraan alakoulun yhteyteen. Yläkoulun hankesuunnittelu on käynnistynyt, mutta rakentamisen aikataulu ei ole vielä tiedossa. Osa kaikkein ongelmallisimmissa tiloissa opiskelevista yläkoululaisista muuttaa syysloman jälkeen alakoululaisilta vapautuviin tilapäistiloihin.