Ei hullumpi kylä saa talon - Paiholassa paiskittu talkootunteja jo yli tuhat

Vihmova syyssade ei haittaa Paiholan kyläaktiiveja. Pielisjoen rannassa huhkii talkootöissä arkiaamuna neljä ihmistä. Lisää on tulossa iltapäivällä ja illalla, jolloin ”virallinen” talkooaika käynnistyy.

– Tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin kello 17–20 uutta kylätaloa on ollut rakentamassa 3–11 talkoolaista joka päivä, kyläyhdistyksen sihteeri Kati Saramäki kertoo.

Viime viikkoina hyvänä apuna ovat olleet myös Paiholassa asuvat maahanmuuttajat.

– Nuoret miehet jaksavat kiipeillä – ja rakennusosaamistakin on löytynyt, Saramäki kiittelee.

Paiholaan nouseva uusi kylätalo on harvoja sarjassaan. Jakokoskelle on noussut kyläläisten voimin Tähtikalliota ja Alaviin kylätaloa, mutta muuten kyläyhdistyksen rakentamat kylätalot lienevät harvinaisia.

Omaa kylätaloa on muhiteltu vajaan 600 asukkaan Paiholassa vuosikymmeniä. Kylätalon rakentamisen sinetöi Master Yhtiöiden viime vuonna tekemä tarjous.

– He sanoivat, että saatte hirret ilmaiseksi, jos rakennatte kylätalon. Sitten pantiin töpinäksi. Hirret menivät sahalle keväällä, huhtikuussa alkoi tontin raivaus ja toukokuussa pohjankaivuu, kylätoiminnan aktiivi Helka Karttunen kertoo.

Hirsikehikko alkaa olla pystyssä, ja talvea vasten pannaan katto suojaksi. Saramäki laskeskelee, että talkootunteja on paiskittu jo yli tuhat.

– Talo ei olisi noussut ilman kylällä asuvaa rakennusinsinööri Keijo Meriläistä, joka on vastannut talon suunnittelusta ja rakennusvalvonnasta sekä osallistunut myös paljon käytännön töihin. Myös vesi- ja viemärityöt on saatu talkootöinä.

Paiholassa pitäisi olla valmista vuoden 2018 loppuun mennessä. 75-neliöisen talon kustannusarvio on noin 140 000 euroa.

Rakennushanketta varten on perustettu Leader-hanke, johon kunta on myöntänyt 40 000 euron lainan. Talkootöiden osuus laskettiin 30 000 euroksi, mutta summa on mennyt jo yli, koska hirren työstäminen on hidasta.

Taloon tulee tupa, keittiönurkkaus, yksi erillinen huone sekä parvi. Majoitustiloja on ainakin kahdeksalle. Sauna ja pesutupa rakennetaan talon yhteyteen.

– Meillä on kasvava kylä, ja uskomme, että talolla riittää käyttöä. Ainakin naisteniltoja jo kovasti suunnitellaan. Taloa vuokrataan myös ulkopuolisille, sillä onhan laina maksettava. Ei tämä ole hullumpi kylä, Saramäki hymyilee.