Asunnottomien yönä Joensuussa tarjolla aamiaista, majoitusta ja elokuvan ensi-ilta

Asunnottomien yötä vietetään Joensuussa tänä vuonna jo 14. kerran. Kaksipäiväinen tapahtuma alkaa maanantaina 17. lokakuuta ja jatkuu tiistaihin.

Tapahtuman aikana eri puolilla Joensuuta on tarjolla monenlaista ohjelmaa. Tapahtuma alkaa maanantaina Kansalaistalolla aamupuurolla, joka tarjoillaan kello 7.30–9.30.

Ohjelma jatkuu kauppatorilla kello 10–14, ja hernekeittoa torilla on tarjolla kello 11. Toritapahtuman jälkeen ohjelma siirtyy takaisin Kansalaistalolle, jossa duo Karuselli esiintyy kello 15, ja tarjolla on myös muun muassa intialaista päähierontaa ja energiahoitoja.

Syksystä 2012 lähtien Joensuussa toiminut yömaja on avoinna kello 21–8.

Asunnottomien yönä myös Joensuussa kesällä 2016 kuvattu Viinapiru-elokuva saa ensi-iltansa. Elokuva esitetään kulttuurikahvila Laiturissa kello 17, ja se pyörii jatkuvasti Kansalaistalolla maanantaina kello 18.30–20.30. Elokuva on osa Soroppi ry:n koordinoimaa ja Joensuun Kake-hankkeen rahoittamaa Viinapiru – ainoa kaveri -projektia. Elokuvan on ohjannut Markku Kuronen.

Tiistaina tapahtumat jatkuvat Joensuun Siniristin tiloissa. Siellä on kello 7.30 alkaen tarjolla aamiaista, musiikkia ja saunomista. Yömajaan voi käydä tutustumassa kello 10–12, kun asumisen tukipistellä on avoimet ovet.

Tapahtumissa on tarjolla myös tietoa asunnottomuudesta ja sen ratkaisukeinoista. Kauppakeskus Isossa Myyssä on esillä asunnottomuuteen liittyvä näyttely koko viikon 42 ajan.

17.10. on YK:n Köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen päivä, jolloin eri puolilla Suomea on järjestetty Asunnottomien yö -tapahtumia jo lähes 20 vuoden ajan. Asunnottomien määrä on viime vuosina pienentynyt, ja Suomessa asunnottomia on 7 900. Joensuussa asunnottomien määrä on myös laskussa. ARA:n tilastojen mukaan Joensuussa on 60 asunnotonta ja Pohjois-Karjalassa 90.

Suhteellisesti asunnottomana on alle 25-vuotiaita ja naisia.

Joensuun tapahtumat järjestävät paikalliset sosiaalialan järjestöt, seurakunnat ja muun toimijat.