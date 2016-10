Kiteellä juhlitaan Arppen koulun ja lähiliikuntapaikkojen valmistumista

Noin kymmenen miljoonan euron kouluhanke Kiteellä on valmis – paitsi, että ihan viimeisiä laitteiden käyttöönottovirityksiä tehdään vielä. Hanke on ollut pitkä ja monipolvinen ja on sisältänyt vanhan purkamista, uuden korjaamista ja täysin uuden rakentamista.

Rahalla on saatu komea koulu, jonka teknisen työn tiloja ja varusteita mainostetaan koko maan nykyaikaisimmaksi.

Koulukeskuksen ympäristöön on samassa yhteydessä rakennettu ulkoliikunta-alueita. Alakoulun monitoimiareena ja keinualueet ovat jo vilkkaassa käytössä. Sen sijaan parkour-alue, kirjaston viereinen alue ja Arppen koulun edustalle valmistuva alue otetaan käyttöön vasta syyslomien jälkeen.

Liikuntapaikat ovat kouluaikana ensisijaisesti koululaisten käytössä mutta muulloin vapaasti käytettävissä. Välineiden käyttöön väkeä opastetaan perjantaina 28.10. klo 15–18.