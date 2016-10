Sibeliusten hääaitta ehostuu Lieksassa - "Ei toivoton pelastusyritys"

Jean ja Aino Sibeliuksen hääaittana tunnetun Monolan aitan kunnostaminen Lieksan Monolanniemessä ei ole kunnostustyötä ohjaavan ja valvovan Nurmeksen museon rakennuskoservaattori Anu Nurkkalan mielestä niin toivoton tehtävä, kuin aitan nuhjuisesta ulkokuoresta voisi päätellä.

Nurkkalan mukaan aitta on rakennettu niin korkealle kivijalalle, ettei vuosikymmenten käyttämättömyys ole päässyt tekemään tuhojaan aitan lattiarakenteissa.

– Aitan katto on rysähtänyt savupiipun vierestä, mutta sekin on vain paikallinen ongelma, ja katto on suurimmalta osin hyvässä kunnossa. Kokonaisuuden kannalta tämä ei ole lainkaan toivoton pelastusyritys, Nurkkala sanoo.

Korjaustyötä hallinnoiva Monola-seura haluaa säilyttää ja kunnostaa Sibeliusten kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi koetun hääaitan ympäristöineen sekä kehittää rakennuksen ympärille kulttuurimatkailutoimintaa.

Työt Monolan aitalla etenivät kesän aikana talkoovoimin lähinnä pihan ja ympäristön siistimisen merkeissä. Varsinaisen rakennuksen korjaustyöt alkoivat hankkeen Leader-rahoituksen varmistuttua pari viikkoa sitten.

– Töitä tehdään nyt parin kolmen kuukauden ajan. Ensimmäisenä tavoitteena on saada aitan katto kuntoon ennen pakkasia, ettei rakennuksen mätäneminen enää jatku. Talven jälkeen töitä päästään jatkamaan varmaan taas huhtikuussa, Monola-seuran puheenjohtaja Elli Oinonen-Eden suunnittelee.

Karjalainen kirjoitti aiheesta laajemmin keskiviikkona.