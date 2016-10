Taksien ilme yhtenäistetään

Noin 150 autolla liikennöivä Taksi Itä-Suomi yhtenäistää ilmettä autojen teippauksin ja samankaltaistaa kuljettajiensa vaatteitakin. Toimitusjohtaja Heikki Piekiäinen kertoo, että nyt edetään pienin askelin siten, että logot ja tarrat ovat joka autossa 2018.

Tuolloin taksikyytien hinnoittelu ja lupien määrä vapautuvat. Piekiäinen odottaa uusia kilpailijoita. Ketjun asiakas voi esimerkiksi odottaa tiettyä palvelutasoa ja hinnoittelua.

Kun taksiala on sukeltanut suhdannesyistä, Pohjois-Karjalassa tilanne on ollut melko vakaa. Kahdeksalla paikkakunnalla Pohjois-Karjalassa toimivan Taksi Itä-Suomen Piekiäinen pitää tärkeänä, ettei niin sanottujen itse maksavien asiakkaiden määrä ole enää vähentynyt. Heidän osuutensa on karkeasti 40 prosenttia.

Piekiäisen mukaan Joensuun kaupunkialueella Kela-kyytien osuus on noin 7–9 prosenttia, kun ”maalla pitää usein laittaa nolla perään”.

– Oman autoni liikevaihto on 60 000– 65 000 euroa vuodessa, mikä on aika keskiverto joensuulaisille, hän vastaa todeten, että se ei ole palkka.

Piekiäisen mielestä poliisilla näyttäisi olevan pimeiden taksien kanssa vähän resurssipulaa, vaikka ovat he niitä joskus ratsanneetkin.

Ensimmäinen taksiauto aloitti Joensuussa sata vuotta sitten. Janne Kettunen ilmoitti Karjalattaressa olevansa yleisön palveluksessa, Piekiäinen mainitsee.