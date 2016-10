Kirkkonummelainen Taina Arvekari ihastui ikihyviksi Puruveden maisemiin

Kirkkonummelainen Taina Arvekari, 53, ei suunnitellut työuraa Puruveden rannoilla, mutta sinne hän vain päätyi. Hän sattui olemaan paikalla, kun Martelan entisen lomakylän omistajaksi päätynyt Jukka Jalonen manaili, että kun vain olisi joku, jonka voisi lähettää Kesälahdelle. Arvekari (kuvassa) tuumasi, että hän joutaa. Hän oli vuotta aiemmin myynyt oman yrityksensä, jonka toimialana oli myydä tuotteita ja palveluja.

Hän ennätti hurmaantua melomiseen ja toimia erään start up -yrityksen tiimivetäjänä ennen kuin asteli Puruveden hiekkarannalle marraskuussa 2014.

Martelan lomakylän kukoistuksen päivistä oli jo vierähtänyt liian pitkä aika. Niinpä Arvekaria oli vastassa lohduttoman näköinen, sotkuinen paikka.

Sääkin oli kylmä ja harmaa – ja kuitenkin hän ihastui saman tien. Hän katseli Puruveden hiekkarantaa, kirkasta vettä, uljasta Hummonselkää ja auringon laskemista horisonttiin ja ymmärsi näkemänsä ainutlaatuiseksi. Sittemmin hän on samalta lomakylän rannalta ihastellut tyyntä järven selkää, nousevaa myrskyä, lohensoutajia, uisteluveneitä ja kevätauringon ruskettamia talvisia nuottamiehiä.

Martelan entisestä lomakylästä on jäljellä vielä päärakennus, rantasauna, kuusi kesämökkiä ja muutamia huoltorakennuksia. Sen sijaan kesäkäyttöön tarkoitetut mökit on purettu ja myyty ja tilalle on rakennettu kolme luksustaloa.

Paikan nimikin on muuttunut. Kantatien varrella sitä varten liehuu Karelian Country Cottages -viiri.

Karjalainen kirjoitti aiheesta laajemmin keskiviikon suuressa maakuntanumerossa.