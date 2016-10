Minna Saarelainen ajattelee aina Kolin parasta

Kolin kylällä Minna Saarelainen tunnetaan siitä, että yleensä hän sanoo, mitä ajattelee, ja aina ajattelee Kolin parasta. Kaikkien mielestä se paras ei tietenkään ole samanlaista.

Nainen on paitsi puhunut myös toiminut. Hänet kuten miehensäkin tunnetaan nimenomaan yrittäjyydestä. Siinä missä mies on rakentanut toimintaympäristöä palveluille, on vaimo kehittänyt palveluita asiakkaille.

Yrittäjyys alkoi jo Joensuussa, kun kudonta-alan artesaani pisti ompelupuolelta valmistuneen kaverin kanssa pystyyn verstaan pahimpaan lama-aikaan 1990-luvulla. Kaksi taaperoikäistä hoidettavana ja samaan aikaan arvonlisäverotuksen monimutkaiset muutokset. Yrittäminen jäi.

Kun perhe muutti 20 vuotta sitten miehen kotimaisemiin Kolille, mukana oli kolme pientä lasta, eikä äidillä ollut töitä. Äitipä perusti kahvilan. Ryynäsen valmistuttua siirtyi siihen.

Lista jatkuu: satamakioski, Loma-Kolin ravintola, jäätelökioski, siivoustoiminta, lahjatavarapuoti. Osin peräkkäin, osin päällekkäin. Niissä riitti aikanaan myös kesätöitä lapsille.

– Kahvilakulttuuri ei oikein yltänyt tänne asti, muistelee Saarelainen alkua.

Tällä vuosikymmenellä puolestaan matkailijoiden rahankäyttö matkamuistoihin ja lahjoihin väheni ratkaisevasti.

Saga Spirit Oy siirtyi Kolilta Joensuuhun torin kupeeseen, mutta noin vuoden toiminnan jälkeen Minna Saarelainen pisti puodin pakettiin ja siirsi toiminnan verkkokauppaan. Oman valmistuksen tuotteita on myös jälleenmyynnissä.

– Kuten perhospuukkoja, mainostaa Minna Saarelainen muutama vuosi sitten hankkimaansa tuoteoikeutta kuuluisiin Hackmanin ja Sorsakoskelaisen nimillä tunnettuihin taittoveitsiin.

Minna Saarelainen on niitä, joiden vuorokaudessa tuntuu olevan enemmän tunteja kuin muilla. Ideoita riittää joka tunnille. On mistä valita – vaikkapa nyt nämä aviomiehen yhtiön SKS Infra Oy:n kiinteistöhuoltotyöt, joita Saarelainen on tämän syksyn ajan tehnyt.

– Tärkeintä kuitenkin on, että saa toimia ihmisten kanssa, hän toteaa ja samassa huikkaa ohikulkevalle hotellin asiakkaalle, että aamulla reistaillut suihku on kunnossa.

Niinäkin hetkinä, kun Minna Saarelainen haluaa olla yksin, kirjoittaminen antaa mahdollisuuden purkaa päässä pyörivät ajatukset tekstiksi. Syntyy runoja kavereiden iloksi Facebookissa, samoin sähköisiä julkaisuja.

