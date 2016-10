Metropoliin tulossa mittava remontti - "Nyt siihen on hyvä sauma"

Kauppakeskuspäällikkö Marja Mononen Ovenialta kertoo, että remonttia suunnitellaan parhaillaan. Päätöstä remontista ei ole vielä tehty.

– Tarkoitus on modernisoida Metropol vastaamaan nykyaikaa. Nyt siihen on hyvä sauma. Voi olla, että liiketilojen kulkuväyliä ja muotoja muutetaan. On huomioitava logistiikkaa, liukuportaiden paikka Anttilan entisessä tilassa ja monta muuta seikkaa. Myös ulkokuorta on ajatus uusia.

Neuvottelut Anttilan entisten tilojen uusien vuokralaisten kanssa ovat edelleen kesken, eikä sopimuksia ole allekirjoitettu. Rakentaminen aloitetaan uusien vuokrasopimusten myötä.

Tokmanni on ilmoittanut kiinnostuksensa noin 1 500 neliömetrin tiloihin Metropolissa.

– Tavoitteena on edelleen saada Metropoliin vetovoimaisia ankkuriyrityksiä.