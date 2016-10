Joensuun nuorisovaltuustovaalien ehdokaslista julki - katso nimet

Tämän vuoden Joensuun nuorisovaltuustovaaleissa on ehdolla 30 nuorta. Ehdokkaita ja äänioikeutettuja ovat kaikki 13-18-vuotiaat joensuulaisnuoret.

Torstaina 13. lokakuuta päättyneessä ehdokasasettelussa ehdokkaita oli aikaisempaa vähemmän, minkä vaalitoimikunta koki huolestuttavana kehityssuuntana. Toimikunta toivoo kuitenkin vaaleissa vilkasta äänestysaktiivisuutta.

- Pitkin syksyä nuorisovaltuutetut kiersivät aktiivisesti kaikilla Joensuun yläkouluilla ja toisen asteen oppilaitoksissa. Uutena kokeiluna nuorisovaltuutetut kampanjoivat vaaleja ammattikouluilla markkinointiständeillä, mikä näytti kiinnostavan useimmissa oppilaitoksissa, kommentoi nuorisovaltuuston vaalityöntekijä Susanna Meriläinen.

Suurin määrä ehdokkaita on Normaalikoulun lukiosta, yhteensä 9 kappaletta. Eniten ehdolle asettui vuotena 2003 syntyneitä nuoria, heitä on yhteensä 8. Ehdokkaista on peruskoululaisia 16, lukiolaisia 11 ja ammattiopistolaisia 2, sekä 1 jonka koulu ei ole tiedossa.

Ehdokkaat jakautuivat tasaisesti Joensuun alueelle, ja maaseutualueiden nuoret ovat selvästi viime vuosina innostuneet vaikuttamisesta.

Varsinaiset vaalit käydään marraskuussa. Ennakkoäänestysmahdollisuus kaikille äänioikeutetuille on kauppakeskus Iso Myyssä 9.-10. marraskuuta. Varsinaiset vaalipäivät ovat 15. marraskuuta yläkouluilla ja 16. marraskuuta ammattiopistoissa sekä lukioissa.

Ehdokaslista:

Antonov Maria-Katariina, syntynyt 1998, Itä-Suomen koulun lukio

Hiltunen Tatu, 2000, Normaalikoulun lukio

Honkanen Ville, 1999, Normaalikoulun lukio

Jeskanen Hanna, 2002, Tuupovaaran koulu

Kettunen Tiia-Sofia, 2003, Uimaharjun koulu

Kokko Taika Silja Rosina, 2003, Itä-Suomen koulu

Kontkanen Veeti, 2001, Pyhäselän koulu

Kosonen Noora, 2001, Tuupovaaran koulu

Koukku Tanja Tuulia, 2002, Pielisjoen koulu

Kuittinen Mikko-Juhani, 2000, Normaalikoulun lukio

Kärkkäinen Milla, 2001, Normaalikoulu

Laakkonen Iina, 2001, Itä-Suomen koulu

Mannelin Oskar, 2002, Lyseon peruskoulu

Mustonen Janette Carita, 2003, Tuupovaaran koulu

Paakki Neea, 2001, Pielisjoen koulu

Penttinen Nea Hannele, 2003, Uimaharjun koulu

Pesonen Tiia, 2000, Normaalikoulun lukio

Pietarinen Lauri, 2000, Normaalikoulun lukio

Rublyova Diana, 1999, Normaalikoulun lukio

Räsänen Jenna, 1999, Niittylahti AMO

Räsänen Juho, 1998, Normaalikoulun lukio

Saukkonen Kimi Kristian, 2001

Sinkko Neemi, 2003, Joensuun Steinerkoulu

Suihko Oona, 2003, Kiihtelysvaaran koulu

Tahvanainen Riia, 2003, Kiihtelysvaaran koulu

Tammela Katri, 2000, Niittylahti AMO

Tuupanen Aleksandra, 2003, Normaalikoulu

Venäläinen Julia Marianna, 1998, Normaalikoulun lukio

Välimäki Sampo, 1998, Pyhäselän lukio

Yakovleva Vitalina, 1999, Normaalikoulun lukio.