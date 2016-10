Lokakuun Doc Lounge Joensuussa kurkistetaan talouden ja luonnonsuojelun väliseen kamppailuun. Taistelun kohteena ovat Perun sademetsät.

Torstaina Kerubin salin valkokankaalla nähdään tänä vuonna julkaistu When Two Worlds Collide. Se on dokumentti talouskasvun tavoittelun ja luonnonvarojen suojelun välisestä ristiriidasta.

Elokuva alkaa kello 18. Elokuvan tekstitys on englanniksi.