Kontiolahti kaavoittaa lisää myös kirkonkylälle

Kontiolahti kaavoittaa lisää asumisen paikkoja. Kylmäojan Metoksen alueen kaava on tulossa päätöskäsittelyyn ja kirkonkylän asemakaavoitus jatkuu niin sanotulla Kärjen alueella nykyisen kaava-alueen luoteiskulmalla.

Metoksen alue ja sen 51 tonttia ovat Kylmäojan viimeinen uusi asuinalue. Ensimmäiset tontit tulevat jakoon keväällä 2017.

Kärjen alueesta on valmistunut luonnos, jossa on noin 30 rakennuspaikkaa omakoti- ja paritaloille sekä rivitalorakentamiseen. Seuraavat pientalorakentamisen tontit kuitenkin tulevat kirkonkylästä luovutettavaksi Kotiseutukeskuksen lähituntumasta. Höytiäisen suuntaan avautuvassa rinteessä on kymmenen rakennuspaikkaa.

Kontiolahden ympäristölautakunta päättää Metoksen kaavaehdotuksen hyväksymisestä ja Kärjen alueen kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta kokouksessaan ensi keskiviikkona.