Tikkamäellä pääsee nopeasti rintasyöpähoitoihin

Maakunnan omien rintasyöpäpotilaiden etuna on se, että heidän koko hoitoprosessinsa voidaan toteuttaa Joensuussa. Tilanne on toisenlainen varsinkin hematologisia syöpäsairauksia sairastavilla ja lapsipotilailla, joiden ensisijaisena hoitolaitoksena on Kuopion yliopistollinen sairaala.

Lisäksi joitakin pieniä ja hankalasti kohdistettavia kasvaimia hoidetaan KYS:n tarkkuussädehoitolaitteella.

Rintasyövän hoitoon tarkkuussädehoitolaite ei sovi, koska sillä hoidettavan alueen on oltava hyvin pieni, kun taas rintasyövässä hoidetaan aina koko rintaa.

Hengityksen mukaisesti potilas saa säteilyä vain pidättäessään hengitystään, jolloin hoidettavaa aluetta ympäröivät, terveet kudokset säästyvät turhalta säteilyaltistukselta.

Muualla Suomessa hengitystahdistuksessa on esimerkiksi potilaan ikään liittyviä rajoituksia, mutta Joensuussa tekniikalla hoidetaan kaikki potilaat, jotka voivat hyötyä siitä.

Video hengityksen mukaisesti tahdistetusta rintasyövän sädehoidosta: https://dreambroker.com/channel/f1rltzde/iframe/0x2ofnsh